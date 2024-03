La liste des Bleues pour le rassemblement d'avril avec un retour

Un Renard peut en cacher une autre.

Hervé Renard quittera son poste à la fin des Jeux olympiques 2024 comme il l’avait prévu, mais avant ça, il lui reste une mission : qualifier les Bleues à l’Euro 2025. Le sélectionneur de l’équipe de France féminine a annoncé ce jeudi la liste des 24 joueuses choisies pour disputer les deux prochaines rencontres de qualifications.

La France recevra d’abord l’Irlande à Metz le 5 avril, puis se déplacera à Göteborg pour y affronter la Suède le 9 avril. Un mois après la finale de Ligue des nations perdue face à l’Espagne (0-2) et quelques semaines avant les Olympiades, Renard et ses joueuses doivent redresser la barre. Ces deux matchs couperets marquent le grand retour de la défenseure lyonnaise Wendie Renard (33 ans), absente lors du Final Four en février dernier, suite à une blessure à une cuisse. Pour le reste, c’est du grand classique avec Eugénie Le Sommer, Amandine Henry ou encore Marie-Antoinette Katoto.

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐄𝐒 ✍️ Les 2⃣4⃣ joueuses sélectionnées par @Herve_Renard_HR pour les deux premières rencontres de qualifications à l'EURO 2025 🏆 🇫🇷🇮🇪 5 avril 🇸🇪🇫🇷 9 avril#FiersdetreBleues pic.twitter.com/TEvxVXlEdT — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) March 28, 2024

En attendant une médaille cet été.

Reynald Pedros se verrait bien sélectionneur des Bleues