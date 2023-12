Les organismes déjà à bout en décembre.

Au contraire de leurs homologues masculins, les joueuses de l’Olympique lyonnais réalisent une saison parfaite : 13 victoires en autant de rencontres toutes compétitions confondues, 58 buts marqués contre quatre encaissés ! Vendredi, elles ont, sans pitié, écarté le LOSC (5-0), mais ont aussi connu l’un des premiers accrocs de l’exercice avec la sortie sur blessure d’Eugénie Le Sommer. De quoi faire sortir Wendie Renard de ses gonds après la rencontre au micro de Canal + : « C’est inadmissible pour moi. Il y a beaucoup de matchs. Il faut que les instances fassent attention à tout ça. C’est important de prendre soin de notre corps, c’est notre outil de travail. On l’a vu avec Eugénie, qui a pourtant été ménagée en équipe de France lors du dernier match. »

L’emblématique capitaine des Fenottes est l’une des premières représentantes du football féminin à prendre la parole sur ce sujet. « Il y a beaucoup, beaucoup de matchs. On aime ça, on a toujours voulu faire du foot au plus haut niveau, admet-elle. Mais il faut faire attention à la santé mentale et physique des joueuses et des joueurs. » Jules Koundé, Pep Guardiola ou encore Jürgen Klopp ont également, de leur côté, poussé un coup de gueule sur ces calendriers surchargés.

Même combat.