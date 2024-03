Pronostic Slovaquie Autriche : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Autriche solide en Slovaquie

Présente lors des Championnats d’Europe 2016 et 2020, la Slovaquie a également obtenu son ticket pour l’Allemagne en juin prochain. Pour cela, les hommes de Francesco Calzona (également nouvel entraîneur de Naples) ont fini en 2e position de leur groupe derrière l’intouchable Portugal. Toutefois, les Slovaques ont dominé des sélections comme le Luxembourg, l’Islande ou la Bosnie. Sur leur parcours, les Faucons ont seulement perdu leurs deux confrontations contre les Lusitaniens. Le sélectionneur italien s’appuie normalement sur Skriniar, mais ce dernier est blessé. Parmi les autres joueurs connus, on retrouve l’expérimenté Kucka, Duda, Lobotka ou Dubravka de Newcastle.

En face, l’Autriche est une sélection qui s’est considérablement améliorée lors des dernières années. En 2020, la sélection autrichienne avait posé de nombreux problèmes à l’Italie en 8e de finale, avant que la Squadra Azzurra ne s’impose à Wembley. Depuis, les Autrichiens ont manqué le rendez-vous du Mondial 2022 et ont décidé de confier les rênes de l’équipe à Rangnick. Ce dernier a été très important lors des éliminatoires puisque ses hommes ont décroché directement leur ticket pour l’Allemagne, où ils retrouveront notamment la France et les Pays-Bas. Lors de leur parcours de qualification, les Autrichiens ont fini en 2e position derrière la Belgique mais devant la Suède. Cette sélection regorge de joueurs intéressants malgré l’absence de ses deux cadres d’Alaba ou d’Arnautovic. Pour affronter la Slovaquie, Rangnick a notamment appelé Muhammed Cham de Clermont, mais aussi Danso de Lens et les Schlager, Sabitzer, Grillitsch, Laimer ou Gregoritsch. Sur le papier, l’Autriche semble légèrement supérieure et devrait accrocher au moins le point du nul en Slovaquie.

