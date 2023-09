Ligue des nations féminine : la France démarre bien contre le Portugal

France 2-0 Portugal

Buts : Geyoro (27e) et Bacha (89e)

Rien à dire, c’est mérité.

Pour son premier match de Ligue des nations féminine, la France a logiquement battu le Portugal. Et si la marge du score final semble plutôt courte, les seuls buts de la rencontre étant inscrits par Geyoro à la demi-heure de jeu après une belle action collective, puis par Bacha en puissance avant le temps additionnel, la victoire n’est absolument pas volée. Car les Tricolores se sont montrées supérieures et ont dominé leurs adversaires, ce vendredi soir. Pour preuve, les visiteuses n’ont cadré qu’une frappe contre une petite dizaine en faveur des joueuses locales et n’ont longtemps eu qu’une réelle opportunité (une tentative en pivot, signée Nazarath).

Guidée par Le Sommer, inspirée, l’EDF s’est au contraire procuré de nombreuses occasions : tir de loin de Jean-François repoussé, barre transversale de Périsset touchée, enroulé de Toletti stoppé, tête de Le Sommer captée, demi-volée de Geyoro déviée… Il faut dire qu’en face, Morais n’a pas chômé et a sorti plusieurs parades de grande classe. Insuffisant cependant pour que son équipe évite la défaite ou arrache un succès illusoire, même si Capeta a failli égaliser en fin de partie.

En plus, Henry a fait son grand retour… comme Mbock !

France (4-4-2) : Picaud – Renard, Almeida, Karchaoui, Périsset (Mbock, 90e) – Jean-François (Henry, 63e), Geyoro (Le Garrec, 90e), Bacha, Toletti (Becho, 62e) – Diani (Mateo, 82e), Le Sommer. Entraîneur : Renard.

Portugal (4-3-1-2) : Morais – Amado, Costa, Gomes, Borges – Pinto, Do. Silva (Pinto, 70e), Norton (Jacinto, 70e) – Nazareth (Alves, 84e) – Di. Silva (Dias, 83e), Encarnação (Capeta, 63e). Entraîneur : Neto.

Les Bleues ne se mouillent pas dans l’affaire Rubiales