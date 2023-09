Mbock : « Je savais dès le début que ce serait plus long que la normale »

Griedge Mbock la combattante.

Victime d’une rupture des ligaments croisés, Griedge Mbock a repris la compétition fin août, en amical face à l’Ajax Amsterdam. « C’était un moment attendu depuis de longs mois. J’ai pris beaucoup de plaisir, ce jour-là, car le travail a payé, s’est concrétisé, a confié la Lyonnaise à L’Equipe à quelques heures d’un Trophée des champions qu’elle pourrait démarrer comme titulaire face au PSG. Ce n’était pas un croisé classique, je me suis luxé le genou : je me suis pratiquement tout arraché à l’intérieur. Je savais dès le début que ce serait plus long que la normale. Et le personnel médical qui s’est occupé de ma rééducation a voulu valider les étapes les unes après les autres pour ne prendre aucun risque. »

Une longue convalescence qui l’a notamment vue manquer la Coupe du monde cet été, en Australie et Nouvelle-Zélande. « J’ai vu tous les matches de l’équipe de France. J’ai vibré avec elle. Hélas, ça s’est arrêté en quarts. Mais on a senti un groupe uni, c’est de bon augure pour la suite. J’espère que dans le futur, on gagnera des titres, s’est enthousiasmé celle qui avait soutenu l’initiative de plusieurs internationales ayant réclamé le départ de Corinne Diacre au printemps. C’était important pour leur montrer qu’elles n’étaient pas seules, que je les soutenais même si j’étais indisponible. Un nouveau cycle a démarré. Le sélectionneur (Hervé Renard) n’a eu que quatre mois pour mettre en place ce qu’il voulait. Mais de ce que j’ai vu et de ce que j’ai eu comme échos, ça va dans le bon sens. J’espère que ça portera ses fruits l’été prochain. »

Vite, les Jeux Olympiques !

