Ligue 1 : le joueur du mois de janvier a été dévoilé

Joueur du mois en Ligue 1… et peut-être en Europe.

Auteur de douze pions lors de ses six dernières apparitions toutes compétitions confondues (avec au moins un but par match, dont deux triplés, à Brest et Stuttgart), Ousmane Dembélé est peut-être dans la forme de sa vie. En Ligue 1, il n’a jamais été muet lors de ses six derniers matchs, pour un total de onze caramels. L’attaquant du PSG a logiquement été élu, par le public, joueur du mois de janvier en Ligue 1, même si ce ne sont probablement pas uniquement ses performances en championnat lors du dernier mois qui sont ici récompensées. L’ancien Rennais a ramassé 39% des voix, devançant ses deux autres concurrents, le Strasbourgeois Emanuel Emegha (34%) et le Niçois Evann Guessand (27%), comme le rapporte L’Équipe.

Plus de buts, aucune passe décisive : en fait, Dembouz n’est pas devenu meilleur. Il est juste devenu égoïste.

