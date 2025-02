Quand Bellingham insulte un arbitre impunément pendant le derby

Visiblement, les arbitres de Real-Atlético ne parlaient pas anglais.

Samedi soir dans le derby de Madrid (1-1), alors que le score était encore nul et vierge, Jude Bellingham a connu un petit moment de vrille, à la 12e minute, lorsque l’arbitre assistant a accordé une touche en faveur des Colchoneros après un duel entre le Britannique et Rodrigo De Paul. Une décision assez insignifiante qui a pourtant fait péter un câble à l’ancien du Borussia Dortmund.

« Va te faire foutre ! »

« Fuck you man ! Fuck off ! » (traduction, si nécessaire : « Va te faire foutre mec ! Va te faire ! »), a-t-il envoyé au porteur du drapeau qui était à côté de lui, qui plus est devant des micros. Résultat : rien du tout, l’arbitre central César Soto Grado – situé un peu plus loin – n’a pas bronché et personne ne l’a averti de quoi que ce soit. La presse catalane n’a évidemment pas manqué de relever l’incident. Enfin une décision arbitrale dont le Real ne se plaindra pas.

Heureusement qu’aucun micro ne traînait près de Jude lorsqu’un penalty en faveur des visiteurs a été sifflé.

