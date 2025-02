L’Atlético résiste au Real Madrid de Kylian Mbappé

Real Madrid 1-1 Atlético

Buts : Mbappé (50e) pour le Real // Álvarez (35e SP) pour l’Atlético

Un point de différence entre les deux clubs (50 et 49), un troisième concurrent (le FC Barcelone) qui pourrait revenir dans la course à deux longueurs du leader, dimanche à Séville : s’il n’a pas réussi à doubler son voisin, l’Atlético de Madrid a au moins su ne pas perdre, ce samedi (1-1), afin d’empêcher le Real de se sauver en tête de la Liga. Menant au score à la suite d’un péno transformé avant la pause, les Colchoneros ont souffert après l’entracte et ont ainsi laissé Kylian Mbappé répondre à Julián Álvarez. Et puis ? Et puis c’est tout : 1-1, point final. Tout le monde doit en garder sous le coude, la lutte finale pour le sacre ne fait que commencer.

Une seule frappe cadrée, mais un but quand même

Un seul tir cadré dans ce premier acte, et un but. Tels sont les principaux chiffres à retenir de la première période, et ils sont en faveur de l’Atlético : à la 35e minute, Álvarez est l’auteur de cette fameuse frappe ciblée qui donne l’avantage aux siens : une panenka sur un penalty sanctionnant une faute d’Aurélien Tchouaméni sur Samuel Lino. Serrée et fermée, la rencontre voit pourtant le Real accaparer la balle (plus de 60% de possession) ou enchaîner les centres (six contre deux).

Mais les Merengues se montrent trop imprécis et pas assez inspirés pour être réellement dangereux (malgré quelques situations pour Kylian Mbappé, Vinícius Júnior ou Rodrygo), tandis que les Colchoneros font parfaitement ce qu’ils savent faire. Une habitude, même quand la place de leader est en jeu et même s’ils peuvent regretter un certain manque d’impact offensif (illustré par les occasions ratées de Lino, Javi Galan ou encore Pablo Barrios).

Seizième pion pour Mbappé

Au retour des vestiaires, la limonade n’est plus tout à fait la même et le sourcil de Carlo Ancelotti semble avoir dansé dans le vestiaire : coup sur coup, Mbappé égalise après un bon travail de Rodrygo et d’une tentative contrée de Jude Bellingham, alors que la tête plongeante du milieu de terrain anglais fracasse la barre transversale sur l’action suivante. Signe que, si les Matelassiers savent souffrir, la dynamique de la partie s’est inversée.

D’ailleurs, Diego Simeone ne parvient pas à réequilibrer le rapport de force avec ses changements. Heureusement pour l’entraîneur argentin, Mbappé oublie Vinícius sur une belle opportunité et Jan Oblak évite le pion du Brésilien ainsi que le doublé du Français, pendant que Rodrygo envoie son ballon à côté de la cage. Les visiteurs ne craqueront plus, les locaux ne marqueront plus. Et c’est peut-être mieux comme ça.

Real (4-2-3-1) : Courtois – Vázquez (Camavinga, 81e), Tchouaméni, Asencio, F. Garcia – Ceballos (Modrić, 81e), F. Valverde – Rodrygo (B. Díaz, 88e), Bellingham, Vinícius – Mbappé. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Atlético (4-4-2) : Oblak – M. Llorente, J. Giménez, Lenglet, Galan (Reinildo, 64e) – G. Simeone (Molina, 64e), P. Barrios, R. De Paul (Á. Correa, 77e), Lino (Koke, 64e) – J. Álvarez (Sørloth, 81e), Griezmann. Entraîneur : D. Simeone.

