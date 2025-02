Carlo Ancelotti après Real-Atlético : « Le championnat va être très disputé »

Sortez les pop-corns.

Ce samedi soir, le derby de Madrid entre le Real (leader) et l’Atlético (deuxième) a accouché d’un match nul (1-1) qui maintient le statu quo en tête de la Liga. Après avoir balayé d’un revers de main la question du penalty sifflé contre son équipe en première période pour une faute d’Aurélien Tchouaméni sur Samuel Lino (« Je ne veux pas parler de ça […] Je ne veux pas entrer dans une controverse qui est assez importante »), l’entraîneur de la Casa blanca, Carlo Ancelotti, s’est montré plutôt satisfait de sa troupe.

« Un grand match » de Tchouaméni

« On a vu clairement ce que l’Atlético voulait faire après avoir pris l’avantage, a-t-il déclaré. Défendre et contre-attaquer. Nous avons été bons derrière. Tchouaméni et (Raúl) Asencio ont fait un grand match. Nous étions très proches de gagner. Nous sommes heureux, nous sommes leaders. Le championnat va être très disputé. La semaine a été très intense. » « L’équipe méritait de gagner et le match nul nous convient assez peu », a commenté son capitaine Lucas Vázquez.

On a assisté à un événement exceptionnel ce soir. Un péno a été sifflé contre le Real. Dingue.https://t.co/B61V76Y9Xd — SO FOOT (@sofoot) February 8, 2025

« Barcelone est la meilleure équipe »

Diego Simeone, le coach d’en face, en a lui profité pour chanter les louanges… du Barça, actuel troisième : « Nous sommes en très bonne position. Barcelone est la meilleure équipe, elle joue très bien, et si elle parvient à gagner à Séville (ce dimanche soir, pour revenir à un point de l’Atléti, NDLR), le classement sera très serré. »

Fair-play.

