Le Stade brestois a du mal à remplir Roudourou pour le match face à Paris

La fin du conte de fées ?

À deux jours du match le plus important de l’histoire du Stade brestois, en barrages de Ligue des champions contre le PSG, le stade de Roudourou – à Guingamp, qui accueille Brest pour cette campagne de C1 – n’est pas plein. Ce dimanche matin, 2500 places (sur 15 500) étaient encore disponibles. L’horaire (18h45, un mardi, alors que Brest est à 1h15 de route de Guingamp), le prix des billets (de 50 à 200 euros en tarif plein) et la branlée mangée face à ce même Paris Saint-Germain il y a un peu plus d’une semaine (2-5) sont différents facteurs qui peuvent expliquer la chose.

Allez, on espère que les dernières places trouveront preneur et que l’ambiance sera au rendez-vous.

