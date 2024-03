Pronostic Autriche Turquie : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Autriche sur sa lancée face à la Turquie

L’Autriche fait partie des Nations qui ont le plus progressé lors des dernières années. Lors de l’Euro 2020, les Autrichiens furent tout proches de s’imposer face à l’Italie en 8e de finale avant de chuter lors des prolongations. En revanche, la sélection autrichienne a manqué le rendez-vous du Mondial 2022 mais a bien réagi pour se qualifier pour le championnat d’Europe en Allemagne du mois de juin. Pour cela, la bande à Rangnick a terminé en 2e position de son groupe derrière la Belgique. Sur ce parcours, les Autrichiens se sont montrés costauds puisqu’ils se sont inclinés une seule fois face à la Belgique. Le week-end dernier, les Autrichiens ont confirmé leur excellente dynamique en prenant le meilleur sur la Slovaquie à Bratislava (0-2). Malgré les absences des Alaba ou Arnautovic, l’Autriche s’est rapidement mise en évidence avec un but sur le coup d’envoi par Baumgartner. Ce mardi, les protégés de Rangnick vont vouloir confirmer face à la Turquie avant de retrouver la France et les Pays-Bas en juin prochain.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, la Turquie sera également présente lors de l’Euro 2024 en Allemagne. La sélection entraînée par Vincenzo Montella a remporté son groupe des éliminatoires devant la Croatie et le Pays de Galles. Comme l’Autriche, les Turcs se sont montrés solides en ne concédant qu’un seul revers. En juin, la sélection turque affrontera le Portugal et la République Tchèque et connaitra son dernier adversaire ce mardi. Le week-end dernier, les partenaires de Celik étaient en déplacement en Hongrie, également qualifiée pour l’Euro. Dans une rencontre équilibrée, les Hongrois ont fait la différence sur un penalty de leur capitaine Szoboszlai (1-0). Cette défaite est un petit coup d’arrêt à la bonne dynamique turque, privé de l’ancien Marseillais Ünder forfait. Pour se relancer en Autriche, Montella compte sur les Calhanoglu, Guler, Aktukoglu qui sont restés mets en Hongrie. Solide et dans une belle dynamique, l’Autriche sera en plus devant son public et devrait enchaîner face à la Turquie.

► Le pari « Victoire Autriche » est coté à 1,89 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 189€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,62 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 162€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Autriche – Turquie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Autriche Turquie encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Le but exceptionnel de Christoph Baumgartner avec l’Autriche