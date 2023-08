Pronostic Argentine Suède : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

La Suède au dessus du lot dans le groupe G

Candidate très crédible au titre, la Suède a parfaitement négocié ses deux premiers matchs dans la compétition. Après avoir réalisé une entrée en matière en douceur face à l’Afrique du Sud (2-1), les Scandinaves ont brusquement accéléré quelques jours plus tard en surclassant l’Italie (5-0) pour valider avant même cette 3e rencontre, sa qualification pour les 1/8e de finale. Les Jaune et Bleu comptent d’ailleurs dans leurs rangs d’excellentes joueuses à l’image des Gunners, Ilestedt et Blackstenius, toutes deux buteuses face à l’Italie tout comme la récente championne d’Europe avec le Barça, Fridolina Rolfö.

L’Argentine, de son côté, ne devrait pas faire le doublé hommes – femmes en Coupe du monde. Car si leurs homologues masculins ont décroché le titre au Qatar en décembre dernier, les Sud-Américaines risquent de prendre la porte dès le premier tour dans ce tournoi. Défaites d’entrée par l’Italie lors de leur entrée en lice dans la compétition (1-0), elles ont ensuite dû se contenter d’un match nul face à l’Afrique du Sud alors qu’elles étaient menées de 2 buts. Aussi, avec un seul petit point au compteur, l’Albiceleste devra réaliser un exploit pour se qualifier mais la marche semble trop haute face à la Suède.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

