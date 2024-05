C’est le minimum quand on marque plus de buts que Mohamed Salah sur une saison après avoir longtemps été moqué.

Dans un match de Premier League sans plus aucun enjeu, Bournemouth a perdu contre Brentford à domicile (1-2). La rencontre a été débloquée très tard, par Bryan Mbeumo, et tout s’est joué entre la 86e minute et le pion fatal de Yoane Wissa sur le gong (90e+5). Côté Cherries, c’est le serial buteur Dominic Solanke qui s’est encore illustré en scorant de la tête, s’intercalant entre les deux buts des Bees.

Le bomber de 26 ans réalise la saison de sa vie avec ce 19e caramel dans l’élite anglaise et a voulu marquer le coup avec une célébration sortie de son chapeau pointue : au niveau du poteau de corner, l’ancien Red et Blue a placé un masque issu de l’univers du manga Naruto sur son visage (en référence au personnage Obito Uchiwa, dont il a mimé la pause), de sorte que son propre faciès s’est vu dissimulé. Une célébration répétée après révision de la VAR qui, forcément à l’heure d’internet, est devenue virale.

Le karma, c’est de perdre derrière.