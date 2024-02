Arsenal suit le rythme de Liverpool, Tottenham cale, Aston Villa en profite

Arsenal carbure à plein régime !

Inarrêtables, les hommes de Mikel Arteta n’ont pas fait dans le détail sur la pelouse du 19e du championnat. Amputé de son entraîneur, Vincent Kompany, suspendu, Burnley a coulé. Dès les premières minutes du match, les Gunners ont donné le ton de la rencontre, ouvrant le score sur une superbe frappe de Martin Odegaard à l’entrée de la surface (1-0, 4e). Dominateurs sans pour autant acculer Burnley sur son but, les Londoniens ont marqué sur leurs cinq premiers tirs cadrés. Bukayo Saka a d’abord transformé un pénalty (2-0, 41e) avant de doubler le score dès le retour des vestiaires d’une grosse frappe du droit sous la barre (3-0, 47e). En balade, Leandro Trossard (4-0, 66e) et Kai Havertz (5-0, 79e) ont alourdi la marque en profitant des largesses défensives des Clarets.

La frappe magnifique de Martin Ødegaard pour ouvrir le score après seulement 4 minutes de jeu 🤩#BURARS | #PremierLeague pic.twitter.com/equxh63ezC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 17, 2024

Chassé-croisé entre Tottenham et Aston Villa. Défaits à domicile par Wolverhampton, les Spurs sont dépassés par les Villans à la quatrième place. Pour les hommes d’Ange Postecoglou, c’est un sacré coup au moral, doublement signé par Joao Gomes, qui n’avait pourtant pas encore marqué cette saison. L’égalisation, magnifique, de Dejan Kulusevki ne servant finalement à rien, puisque lui et ses coéquipiers ont craqué peu après l’heure de jeu. Tout le contraire d’Aston Villa, qui a d’abord eu chaud avec un but de Tim Ream annulé par la VAR, avant qu’Ollie Watkins ne confirme sa très belle saison et que Rodrigo Muniz ne réduise le score.

Dans les autres rencontres de la journée, Newcastle s’est sauvé in extremis à St James’ Park, grâce à un but de Matt Ritchie au cœur du temps additionnel. Si Athony Gordon a remis les deux équipes à égalité à l’heure de jeu, Dominic Solanke et Antoine Semenyo s’étaient chargés de donner ou redonner l’avantage à leur équipe. Enfin, Nottingham Forest s’est imposé à domicile face à West Ham, grâce à ses buts de Taiwo Awoniyi et Callum Hudson-Odoi. La recrue phare du mercato des Hammers, Kalvin Phillips, s’est aussi signalée. Malheureusement pour lui, c’est en rejoignant les vestiaires 20 minutes avant tout le monde pour un deuxième carton jaune en trois minutes, la poisse.

Burnley 0- 5 Arsenal

Buts : Odegaard (4e), Saka (41e sp et 47e), Trossard (66e) et Havertz (79e) pour les Gunners

Fulham 1-2 Aston Villa

Buts : Rodrigo Muniz (64e) pour les Cottagers // Watkins (23e et 56e) pour les Villans

Newcastle 2-2 Bournemouth

Buts : Gordon (57e sp) et Ritchie (90e+2) pour les Magpies // Solanke (51e) et Semenyo (69e) pour les Cherries

Nottingham Forest 2-0 West Ham

But : Awoniyi (45e+5) et Hudson-Odoi (90e+4) pour Forest

Expulsion : Phillips (71e) pour les Hammers

Tottenham 1-2 Wolverhampton

Buts : Kulusevski (46e) pour les Spurs // Gomes (42e et 63e) pour les Wolves

