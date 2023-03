Quand Flamengo verse de l’argent au mauvais João Gomes

La boulette du comptable.

Le club de Flamengo se serait trompé au moment de verser de l’argent à son ancien joueur João Gomes. Transféré à Wolverhampton cet hiver contre quinze millions d’euros, le milieu de terrain brésilien devait encore toucher 306 000 dollars de la part de son ancien club. Globo informe ce lundi que cet argent aurait finalement été versé à un homonyme de celui qui a déjà disputé trois rencontres de Premier League et qui a été appelé en sélection brésilienne pour la première fois le 3 mars dernier.

Joao Gomes has been called up to the senior @CBF_Futebol men's team for the first time 🇧🇷

Congratulations, @GomesOficial08 🎉 pic.twitter.com/TLTVF1EdIb

— Wolves (@Wolves) March 3, 2023