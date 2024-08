Mercato : Alex Sandro rentre au bercail

Une page se tourne dans le Piémont.

Arrivé en fin de contrat après neuf saisons et 327 rencontres à la Juve, Alex Sandro quitte l’Italie et repart de l’autre côté de l’Atlantique : le latéral gauche de 33 ans, également passé par le FC Porto (2011-2015), va retrouver son pays natal en signant deux ans et demi à Flamengo. Souvent blessé la saison passée (seulement 18 matchs disputés), l’international brésilien (40 capes) repart de Turin avec notamment cinq Serie A et quatre Coupes d’Italie dans la besace.

São dezenas de taças no currículo e o objetivo é um só: CONQUISTAR MAIS, AGORA COM O MANTO SAGRADO RUBRO-NEGRO! Seja bem-vindo, Alex Sandro!#OAlexSandroChegou #VamosFlamengo pic.twitter.com/LagjTpcXWB — Flamengo (@Flamengo) August 26, 2024

Kingsley Coman quitte le Bayern neuf ans après, Alex Sandro quitte la Juventus neuf ans après… Surveillez bien Kevin De Bruyne, on ne sait jamais.

La Juventus fonce sur deux ailiers