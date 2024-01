Bournemouth : Dominic Solanke glane une récompense historique

La cerise sur le gâteau.

Les récompenses valent ce qu’elles valent mais tout de même, Dominic Solanke est le premier joueur de l’AFC Bournemouth à recevoir le prix de joueur du mois en Premier League. Auteur de six buts en autant de rencontres (dont quatre victoires) en décembre, l’Anglais a confirmé la première bonne partie de saison des Cherries. Emmenée par Andoni Iraola, Bournemouth se positionne d’ailleurs à dix points de Luton, premier relégable.

Enjoy all six of @domsolanke’s goals in December 👊 pic.twitter.com/isBhnihVwP

— Premier League (@premierleague) January 12, 2024