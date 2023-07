L’Argentine remonte l’Afrique du Sud

Argentine 2 – 2 Afrique du Sud

Buts : Braun (74e) et Nuñez (79e) pour l’Albiceleste // Molthalo (30e) et Kgatlana (66e) pour les Banyana Banyana

Revenues de nul part.

Après avoir perdu leur premier match dans ce Mondial, les deux adversaires du jour se devaient de réagir pour continuer de rêver d’une qualification pour la suite de la compétition. Alors que les Sudafricaines menaient 2 à 0 en dominant outrageusement l’Albiceleste, les joueuses de Germán Portanova sont revenues d’outre-tombe pour arracher le point du match nul. Les deux équipes ne seront donc pas éliminées à l’issue de cette deuxième journée.

45 premières minutes plus physiques que techniques, où aucune des deux formations n’est réellement parvenue à prendre le pas sur l’autre dans le jeu. Après dix minutes d’observation, l’Afrique du Sud a lancé les hostilités avec Hildah Magalan qui est parfaitement stoppée par la gardienne argentine (9e). Face à des Argentines imprécises et en difficulté techniquement, les Banyana Banyana ne se sont pas contentées du rôle de figurant, malgré la sortie sur blessure de leur capitaine Jane (25e). Les joueuses de Desiree Ellis sont parvenues à ouvrir la marque grâce à Linda Molthalo, bien servie par Noxole Cesane, qui n’avait plus qu’à pousser le cuir dans la cage de Vanina Correa (0-1, 30e). Sonnées mais pas achevées, les Argentines ont tenté de réagir. Après avoir abusé des ouvertures en profondeur qui n’arrivaient jamais dans les pieds, les coéquipières d’Estefanía Banini ont commencé à tenter de déborder le bloc défensif sudafricain en passant par les ailes. C’est donc tout naturellement de l’aile droite qu’est venue l’occasion la plus dangereuse pour l’Albiceleste, Paulina Gramaglia a tenté un centre tir depuis l’angle de la surface sudafricaine mais sa tentative a été repoussée par la barre transversale (38e).

Un retour des vestiaires gagnant pour l’Afrique du Sud face à des Argentines encore trop imprécises. Malgré son manqué immanquable (48e), Thembi Kgatlana n’a pas abandonné et a offert le but du break aux Sudafricaines, après une mauvaise relance de la défense argentine (0-2, 66e). Alors que le plus dur semblait fait, l’Albiceleste a continué de croire en sa bonne étoile pour revenir au score. D’abord grâce à Sophia Braun qui a profité de la mauvaise relance de la défense sudafricaine pour envoyer un missile dans la lucarne de Kaylin Swart (1-2, 74e). Cinq petites minutes plus tard, c’est au tour de l’entrante, Romina Nuñez, de venir pourfendre la cage sudafricaine en reprenant de la tête le centre millimétré de Yamila Rodríguez (2-2, 79e). Malgré dix dernières minutes intensives, aucune des deux équipes n’est parvenue à arracher la victoire.

Toujours pas de premier succès en Coupe du monde pour les deux nations.

Argentine (4-1-4-1) : Correa – Stabile, Cometti, Mayorga, Braun – Benitez (Cruz, 46e) – Banini, Bonsegundo, Falfan (Nuñez, 46e), Larroquette (Lonigro, 69e) – Gramaglia (Rodríguez, 59e). Sélectionneur : Germán Portanova.

Afrique du Sud (4-2-3-1) : Swart – Ramalepe, Mbane, Gamede, Dhlamini – Jane (Biyana, 25e, Makhubela, 54e),Mothalo (Kgoale, 83e) – Cesane (Holweni, 54e), Seoposenwe, Magaia – Kgatlana (Kgadiete, 83e). Sélectionneuse : Desiree Ellis.

