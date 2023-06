Le Maroc se fait surprendre par l’Afrique du Sud, la Tunisie s’incline en Guinée équatoriale

SO le Samedi 17 Juin à 19:12 Article modifié le Samedi 17 Juin à 19:12

Une après-midi de surprises.

Quelques heures après la Côte d’Ivoire, dominée par la Zambie (3-0), ce sont le Maroc et la Tunisie qui se sont fait surprendre dans ces qualifications à la CAN respectivement par l’Afrique du Sud (2-1) et la Guinée équatoriale (1-0).

Au FNB Stadium de Johannesburg, Walid Regragui a voulu faire plaisir à Munir El Kajoui, habituel remplaçant de Yassine Bounou. Mauvaise idée puisque le portier marocain a offert l’ouverture du score aux Sud-Africains en laissant passer entre ses mains un centre anodin de Percy Tau (1-0, 5e). En seconde période, l’ancien gardien de Malaga a voulu se rattraper mais son arrêt sur une frappe de Mayambela retombe dans les pieds de Zakhele Lepasa qui n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (2-0, 48e). La réduction du score de Hakim Ziyech (2-1, 60e) façon Arjen Robben – crochet pour se mettre sur son pied gauche et frappe enroulée – ne changera rien, le Maroc s’incline en Afrique du Sud.

La Tunisie a, elle aussi, connu le même sort au Nuevo Estadio de Malabo en Guinée équatoriale au terme d’une rencontre où les occasions se sont fait discrètes. 90 minutes d’ennui durant lesquelles Emilio Nsue a tout de même prouvé sa science des penaltys (1-0, 85e) pour offrir la victoire aux siens.

Deux défaites sans importance pour le Maroc et la Tunisie qui avaient déjà validé leur ticket pour la prochaine CAN à laquelle participeront donc aussi l’Afrique du Sud et la Guinée équatoriale.

Afrique du Sud 2-1 Maroc

Buts : Munir CSC (5e) et Lepasa (48e) pour l’Afrique du Sud // Ziyech (60e) pour le Maroc

Guinée équatoriale 1-0 Tunisie

But : Nsue sp (85e) pour la Guinée équatoriale

