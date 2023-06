La Zambie marche sur la Côte d’Ivoire et se qualifie pour la CAN

Zambie 3-0 Côte d’Ivoire

Buts : Aurier (32e, CSC), Daka (48e), Kangwa (55e).

La Zambie s’impose face à des zombies.

Alors que le nul suffisait à la Zambie pour se qualifier pour la CAN 2024, les locaux ont fait mieux que ça en écrabouillant de faibles Ivoiriens ce samedi à Ndola. Si les Éléphants dominent ce premier acte, ce n’est pas une leçon de football qui est infligée aux Chipolopolo. Les hommes de Jean-Louis Gasset, très peu dangereux, vont même céder de manière hilarante si l’on n’est pas Ivoirien. Fashion Sakala est lancé côté gauche par Emmanuel Banda, mais Serge Aurier devance le joueur des Rangers. L’ancien Parisien tacle à l’entrée de sa surface et le ballon se dirige étrangement vers son gardien, Charles Folly. Le portier de l’ASEC Mimosas fait n’importe quoi et laisse le cuir passer entre ses gants. Un vrai but casquette (1-0, 32e).

L’entame de seconde période n’est guère mieux pour Folly, qui communique très très mal avec Éric Bailly sur un ballon en retrait et qui laisse Patson Daka marquer dans le but vide (2-0, 48e). La défense ivoirienne se délite complètement et se fait rapidement sanctionner une troisième fois. Banda déborde côté gauche, combine avec Daka, et glisse le ballon entre les jambes de Folly dans un angle fermé. Sa tentative est repoussée par le poteau mais revient dans les pieds de Kings Kangwa, qui aggrave tranquillement la marque à bout portant (3-0, 55e). Les visiteurs ne sauvent même pas l’honneur et s’inclinent logiquement.

Les Zambiens retournent à la CAN, huit ans après leur dernière participation.

Zambie (3-5-2) : Mulenga – F. Musonda, Mwape, Sunzu – Banda, Kapumbu, L. Musonda, Kangwa (Bwallya, 90+4e), Kabwe – Sakala (Banda, 89e), Daka. Entraîneur : Avram Grant.

Côte d’Ivoire (4-3-3) : Folly – Aurier, Bailly (Agbadou, 68e), Deli (Konaté, 62e), Konan – Doumbia (Adingra, 46e), Kessié, Sangaré – Kouamé, Krasso (Gradel, 62e), Bamba (Kouassi, 62e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

