Émerse et la zone

À l’agonie, revenue à la vie, et aujourd’hui sur le toit de l’Afrique : la Côte d’Ivoire a réalisé quelque chose d’irrationnel, lors de ce mois de compétition sur ses terres. Et le meilleur symbole de cette folle aventure restera Simon Adingra, MVP de la finale face au Nigeria. Blessé à l’annonce de la liste de Jean-Louis Gasset, l’ailier de 22 ans a tout fait pour être du voyage avec les siens. Résultat : des prestations majuscules et un statut d’homme providentiel (il est auteur du but de l’égalisation à la dernière minute en quarts contre le Mali, et double passeur décisif face au Nigeria). Adingra n’est pas seul : tous les Ivoiriens – joueurs comme supporters – seront revenus d’entre les morts, en vérité.

Avec son trophée d’Homme du Match, Simon Adingra est monté sur le dos du ministre ivoirien de l’Agriculture 😂🇨🇮#beINCAN2023 #beINEXPERIENCE #AFCON2023 pic.twitter.com/pfX2sOZgIs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 11, 2024

Cette trajectoire façon Portugal 2016, la Côte d’Ivoire l’aura donc négociée le soir du 22 janvier. Les Ivoiriens prenaient alors une douche équato-guinéenne (4-0), étaient virtuellement éliminés, et licenciaient Gasset à la surprise générale. Dans la panique – et tout en hameçonnant Hervé Renard sans succès –, la Fédération tentait finalement le pari Émerse Faé, jusque-là adjoint. Le choix parfait. En mode colonie de vacances, le coach de Malakoff est en effet parvenu à emmener sa bande de potes, doucement mais sûrement, sur le chemin du miracle : en éliminant le tenant du titre et ultra-favori sénégalais d’abord, le voisin malien ensuite, et l’outsider RDC pour finir.

Entre hospitalité et Coup du marteau

Menés au score en huitièmes, quarts et finale, les Éléphants n’ont fait que mettre leur grand talent au service d’un collectif et d’une force d’abnégation encore plus grande. Dans le sillage des vieux briscards que sont Max-Alain Gradel, Jean-Michaël Séri et Franck Kessié, les jeunes n’auront eu qu’à suivre le rythme. La métaphore du miracle est d’autant plus juste pour Sébastien Haller : frappé par un terrible cancer un an en arrière, l’attaquant est aujourd’hui hissé en héros national. Superbe buteur en demie et en finale pour ses deux seules titularisations (il avait débuté la compétition blessé), et en larmes dans les bras de Basile Boli au coup de sifflet final dimanche, l’attaquant de Dortmund se sera mué en talisman.

Mis bout à bout, ces éléments laissent penser qu’il était impossible de voir la Côte d’Ivoire s’incliner. Comme si elle était portée par cette force irrationnelle et cette joie communicative, que seule l’omniprésence d’Alassane Ouattara durant la remise des médailles aura un peu terni (bonsoir Emmanuel Macron). Mais rien ne pourra vraiment gâcher la fête abidjanaise, ni démoder le Coup du marteau. « Nous avons joué comme des soldats, nous avons rendu notre pays fier, et il n’y a rien de plus beau », a posé Kessié les yeux brumeux. Oui, l’Afrique s’habille en orange.