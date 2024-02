Invincible, la Côte d'Ivoire rejoint les demi-finales

Réduite à 10 et largement dominée par une équipe Malienne longtemps conquérante, la Côte d'Ivoire a confirmé qu'elle pouvait croire en son destin, en renversant un quart de finale bien mal embarqué en prolongations (2-1). Le pays hôte est en demi-finale et la frénésie ne fait que commencer.

Mali 1-2 Côte d’ivoire

Buts : Dorgeles (73e) pour les Aigles // Adingra (90e) et Diakité (120e) pour les Elephants

Expulsions : Kossounou (43e) et Diakité (120e+1) pour les locaux // Traoré (fin du match) pour les Maliens

Fou. Inimaginable. Extraordinaire. Incroyable. Insensé. La liste des synonymes peut être encore plus longue pour décrire cette qualification de la Côte d’Ivoire au bout du bout de la prolongation face au Mali, qui n’a pas compris ce qui a pu lui arriver. Pourtant, les Éléphants, à deux doigts de l’élimination dès la phase de groupe, avaient montré en huitièmes face au Sénégal et dans le temps réglementaire de ce quart contre le Mali – où ils ont arraché la prolongation dans les arrêts de jeu – qu’il ne fallait jamais les enterrer. Même s’ils se sont fait dominer durant toute la rencontre. Même s’ils ont été réduits à 10 en fin de première période. Rien ne semble arrêter la Côte d’Ivoire, qui a pu profiter de l’ambiance totalement folle du Stade de la paix de Bouaké pour rejoindre pour la première fois depuis 2015 le dernier carré de la CAN. Et cette année-là, les Ivoiriens étaient repartis avec le trophée.

Le jardin de Sinayoko, l’enfer de Kossounou

Plébiscité jusqu’ici pour intégrer le onze de départ ivoirien, le jeune défenseur du Bayer Leverkusen, Odilon Kossounou, a vécu 43 minutes catastrophiques sur la pelouse. En souffrance, il est de tous les mauvais coups. D’abord fautif de la main dans sa surface (8e), il est sauvé par une interminable révision de la VAR, qui décèle un hors-jeu au préalable, avant d’être bel et bien sanctionné d’un pénalty, pour une faute sur Lassine Sinayoko. Heureusement pour lui, Adama Traoré se manque devant un Yaya Fofana impérial (16e). Mais après une perte de balle coupable de Jean-Michaël Seri, l’inarrêtable Sinayoko provoque une nouvelle erreur de Kossounou. Ce dernier fauche son vis-à-vis et voit l’arbitre lui indiquer le chemin des vestiaires (43e). Les Ivoiriens sont dans le dur et atteignent la pause à égalité de façon inespérée.

Insubmersible Côte d’Ivoire

En plus d’Aurier, Emerse Faé rappelle un Christian Kouamé nerveux sur le banc, au profit de Sébastien Haller, pour terminer la rencontre. Mais le Mali ne semble pas vouloir laisser de place au doute et appuie immédiatement sur l’accélérateur. Fofana se montre une nouvelle fois décisif devant Amadou Haidara (51e), alors que son équipe n’évolue plus qu’en contre. Singo se montre sur coup de pied arrêté, mais c’est finalement un enfant du pays qui le met à genoux. Né de parents ivoiriens, Dorgeles Nene, 22 ans, sur le terrain depuis à peine 10 minutes, s’invite à la fête en décochant une frappe lointaine sublime qui se loge dans la lucarne de Fofana, enfin battu (1-0, 73e). Alors que tout semble perdue, Oumar Diakite (83e) et Singo (85e) mène la fronde, avant que Simon Adingra, entré en jeu quatre minutes plus tôt, ne trouve la faille sur une action confuse et cafouillée (1-1, 90e). Le regard noir d’Eric Chelle en témoigne, les Aigles ont perdu leurs ailes.

Appelez-le le Faé Time !

Au contraire de son huitième de finale, la Côte d’Ivoire entame la prolongation avec beaucoup d’entrain et se montre dominante. Sébastien Haller trouve même la barre (96e), alors que la peur a changé de camp. Malgré tout, le Mali reprend le dessus, Kiki Kouyaté se montre sur corner (97e), Boubacar Traoré teste les gants de Fofana, avant que Willy Boly ne passe à deux doigts du contre son camp (109e). Mais rien n’est jamais fini avec les hommes d’Emerse Faé. Sauvés à la 88e minute contre le Sénégal et déjà au bout du bout dans cette rencontre, les Ivoiriens refont le coup. Après une faute bête de Traoré qui amène un dernier coup-franc, Diakité dévie astucieusement une frappe de Seko Fofana et qualifie les siens (1-2, 120e+2). Le match se finit dans la confusion, alors qu’Hamari Traoré est exclu après le coup de sifflet final. Une chose est sûre désormais, la Côte d’Ivoire a une bonne étoile !

Mali (4-3-1-2) : Diarra – Traoré, Kouyaté, Niakaté, Sacko – Coulibaly (Traoré, 89e), Samassekou (Sissoko, 102e), Haidara (Diabaté, 62e) – Doumbia (Bissouma, 90e+7) – Traoré (Dorgeles, 63e), Sinayoko (Fofana, 89e). Entraîneur : Eric Chelle.

Côte d’Ivoire (4-3-3) : Fofana – Aurier (Boly, 46e), Kossounou, Ndicka, Konan – Seri (Adingra, 87e), Kessie, Fofana – Pepe (Singo, 45e+3), Kouamé (Haller, 46e), Gradel (Diakité, 73e). Entraîneur : Emerse Faé.

