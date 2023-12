En direct : Brighton-OM (0-0)

Du beau monde présent côté Brighton, et du beau monde aussi laissé sur le banc. Tant mieux.

TEAM NEWS! 🚨 Here’s our starting XI to take on @OM_Officiel in the @EuropaLeague. 📝

📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/foCthk43fD

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 14, 2023