Gattuso : « Si tu vises le nul à Brighton, il n'y a plus qu'à faire le signe de croix »

Les Marseillais savent mieux que quiconque qu’il faut se méfier des Mouettes.

L’OM joue la première place de son groupe de Ligue Europa jeudi, à Brighton. Un nul suffira aux Phocéens pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale, sans passer par la case barrages. Gennaro Gattuso ne s’attend toutefois pas à une partie de plaisir. « On ne peut pas jouer le nul contre un collectif comme celui de Brighton. Cette équipe contrôle tout le terrain, elle a eu 65 % de possession sur le terrain de Chelsea, c’est incroyable », a-t-il expliqué en conférence de presse.

« On ne peut pas défendre avec un bloc très bas. Si tu veux juste viser le nul ici, il n’y a plus qu’à faire le signe de croix », estime-t-il. L’OM aborde la rencontre dans une forme inédite cette saison, fort de quatre victoires consécutives, mais l’entraîneur italien a quelque peu tempéré les attentes. « C’est difficile de jouer tous les trois jours. On ne sera pas à 100 % », a-t-il prévenu.

C’EST DANS LA TÊTE !