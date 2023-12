L’OM se saborde à Brighton

Brighton 1-0 Olympique de Marseille

But : João Pedro (88e)

Les Marseillais avaient besoin d’un nul pour assurer la première place du groupe B, et s’éviter de pénibles barrages de C3 en février. Peut-être qu’une victoire obligatoire aurait été préférable pour faire entrer les Olympiens dans leur match. Car sur la pelouse de Brighton, l’Olympique de Marseille n’a rien entrepris, ou presque, avant d’être logiquement sanctionné en fin de rencontre. Maladroits techniquement, battus dans les duels, et trop peu menaçants, les Marseillais ont concédé leur première défaite de la saison en Ligue Europa. Ce qui suffit à les punir. Dépassés sur le gong, les Phocéens rejoignent les trois autres écuries françaises en barrages de C3. Frustrant.

Le roseau marseillais

Malgré les 7 absents chez les Seagulls au coup d’envoi, et pas des moindres, c’est bien Brighton qui a pris le contrôle des évènements à l’Amex Stadium. Venu avec pour mission d’arracher au moins un nul pour assurer sa première place, l’Olympique de Marseille n’a pas donné l’impression de viser autre chose dans un premier acte totalement raté. Gennaro Gattuso avait pourtant opté pour la continuité, en alignant de nouveau son 3-5-2, avec un seul changement : la première titularisation à l’OM de Bamo Meïté, en lieu et place de Samuel Gigot, malade. La continuité n’a pourtant pas été synonyme de qualité, loin de là, pour des Marseillais qui ont rendu une copie encore moins séduisante que leur maillot third noir et orange. On retiendra tout juste la frappe déviée sur la barre de Jonathan Clauss (15e), seul frisson phocéen de ce premier acte.

Si l’OM était autant à côté de ses pompes, c’est aussi à cause du pressing intense de Brighton. Plus justes techniquement, et avec un temps d’avance à chaque fois, les Seagulls ont totalement étouffé le bloc phocéen. Pourtant, malgré la répétition des vagues, la digue olympienne a tenu. Et n’a jamais vraiment été proche de céder, d’ailleurs. Car qu’elles soient signées Simon Adingra (7e), Kaoru Mitoma (18e), ou João Pedro (41e), les tentatives de Brighton ont souvent été trop molles, en dehors d’une reprise au-dessus de João Pedro (11e), buteur à l’aller et intenable au retour. À défaut de briller techniquement, dans les duels et offensivement, c’est donc un OM en mode roseau qui a passé sa première période à plier sans rompre. Il aura d’ailleurs fallu attendre le temps additionnel pour voir les Marseillais enfin s’installer dans le camp adverse : une éternité.

Des Mouettes plus mordantes

Le problème, c’est que la situation s’est répétée en seconde période. La première mèche allumée par Billy Gilmour au retour des vestiaires n’a pas réveillé les Marseillais, amorphes et toujours incapables de s’approcher de la surface adverse. Gennaro Gattuso a donc tenté de secouer les siens, notamment en lançant Michael Murillo et Iliman Ndiaye. Sur quelques mouvements, ce dernier a réussi sa mission, même si c’est Adingra qui s’est montré le plus dangereux en seconde période. Mais l’ailier de Brighton a dévissé ses deux reprises (57e, 58e). L’OM a alors retrouvé un peu de souffle et, sur une de ses rares phases collectives, a vu la frappe d’Amine Harit heurter de plein fouet le poteau de Steel (59e). Deux frappes et deux montants : un bilan flatteur pour les Olympiens, qui auraient également pu ouvrir le score par Clauss, à la conclusion d’un beau mouvement collectif (69e).

Mais, l’OM jouant à l’envers, le sort de cette soirée ne pouvait tourner que dans le sens de Brighton. Et il a fini par le faire, après les entrées d’Evan Ferguson, James Milner et Adam Lallana pour le money time. Alors que Marseille jouait clairement le nul, João Pedro a enfin été trouvé dans la surface. Très en vue depuis le coup d’envoi, et déjà buteur à l’aller, le Brésilien de 22 ans a enfin réglé la mire pour ajuster Pau Lopez, d’une frappe puissante sous la barre (1-0, 88e). Une récompense méritée pour les Seagulls, même s’ils avaient baissé en intensité depuis plusieurs minutes déjà. Grâce à ce but et aux trois points de la victoire, Brighton grille l’OM sur le fil dans ce groupe B et se qualifie directement pour les huitièmes de finale. De leur côté, les Marseillais rejoignent Lens, Rennes et Toulouse en barrages de Ligue Europa. Un dénouement regrettable, mais inévitable pour des Marseillais à côté de leurs crampons.

Brighton (4-2-3-1): Steele – Hinshelwood (Milner, 74e), Dunk, Van Hecke, Igor Julio – Gilmour, Gross – Mitoma, Buanonette (Lallana, 74e), Adingra (Ferguson, 64e) – João Pedro. Entraîneur : Roberto De Zerbi

Marseile (3-5-2): Lopez – Balerdi, Mbemba, Meïté – Lodi (Murillo, 55e), Veretout (Kondogbia, 78e), Ounahi, Harit (Sarr, 78e), Clauss – Vitinha (Ndiaye, 50e), Aubameyang. Entraîneur : Gennaro Gattuso

