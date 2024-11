Pronostic Brighton Southampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brighton enfonce Southampton

La 13e journée de Premier League nous offre de gros chocs entre cadors avec des Arsenal – West Ham, Chelsea – Aston Villa et un superbe Liverpool – Man City. Lors de ces duels, plusieurs clubs risquent de perdre des points, ce qui pourrait l’affaire de Brighton qui joue dès vendredi. En effet, sans faire trop de bruit, les Seagulls se retrouvent en 5e position de PL et pourraient en cas de victoire ce vendredi se hisser pour au moins 24h à la deuxième place. Arrivé cet été de Sankt Pauli en remplacement de De Zerbi, le jeune et prometteur Hurzeler réalise un excellent travail. Depuis le début de cette saison, seules deux formations sont parvenues à battre les Seagulls, Chelsea et Liverpool, mais ces deux clubs ont dû s’employer. À la suite de son échec contre les Reds, Brighton s’est repris de brillante manière en dominant Man City (2-1) à l’Amex Stadium. Le week-end dernier, les partenaires de Danny Wellbeck ont confirmé à Bournemouth (1-2) grâce à 2 éléments clés João Pedro (4 buts en 6 matchs) et Mitoma. Pour ce match face à Southampton, le coach allemand ne pourra pas compter sur Baleba (suspendu), mais aussi sur Milner, Dunk, Kadioglu, Lamptey ou March.

En face, Southampton a retrouvé l’élite cet été mais se retrouve déjà dans une situation délicate. En effet, après 12 journées, les Saints sont derniers de Premier League avec 5 points de retard sur le premier non-relégable, Wolverhampton. Avec 4 points, le bilan est maigre pour les hommes de Russel Martin. Le week-end dernier, Southampton recevait Liverpool et a livré une bonne prestation. Toutefois, les Saints ont commis de grossières erreurs, à l’image du premier but concédé, qui ont permis aux Reds dans un jour sans de repartir avec la victoire (2-3). En déplacement, les partenaires de Lallana sont en difficulté puisqu’ils ont perdu tous leurs matchs à Newcastle, Brentford, Bournemouth, Arsenal, Man City et Wolverhampton. Déterminé à prendre la seconde place, Brighton devrait s’imposer face à la lanterne rouge de PL, Southampton, qui n’a toujours pas inscrit le moindre point à l’extérieur.

