Gattuso : « Tout ne peut pas se faire en une semaine »

Une équipe à son image.

En conférence de presse d’après-match, à l’issue du nul frustrant entre l’OM et Brighton lors de la deuxième journée de Ligue Europa ce jeudi (2-2), Gennaro Gattuso est revenu sur les différents visages de son équipe lors de cette rencontre : « Pour réussir, il faut parvenir à courir pendant 90 minutes. À partir de la 60e, on courait différemment, on pressait moins bien. Après les changements aussi, ce n’est pas forcément ce que l’on avait préparé, a pointé l’ancien joueur de l’AC Milan. Il y a de nouvelles choses à apprendre, il y a une marge de progression, mais on s’améliore. Tout ne peut pas se faire en une semaine. La prestation était bonne ce soir, mais ça n’a pas suffi. Si on arrive à rajouter le côté physique, on sera capable de faire de bonnes choses. »

Après avoir déclaré que la VAR s’était trompée sur la faute de Tariq Lamptey sur Amine Harit (52e), le technicien italien a tenu à préciser son propos pour éviter toute polémique. « Le problème de la condition physique, il faut y faire attention, faire un travail adapté pour ne pas casser les joueurs. Je veux clarifier cet aspect. Ce qui change par rapport à deux mois, c’est le type de course parce qu’on a une vision du jeu différente par rapport à l’entraîneur précédent, a assuré Gattuso. Je ne veux pas lui manquer de respect, ou que ça fasse polémique, c’est juste que l’on travaille différemment, notamment sur la vitesse maximale des joueurs. » Ce soir, l’OM pointe à la troisième place du groupe B, à deux points du leader, l’AEK Athènes.

Patience.