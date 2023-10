L’OM rate le coche face à Brighton

Olympique de Marseille 2-2 Brighton & Hove Albion

Buts : Mbemba (19e), Veretout (20e) pour l’OM // Gross (54e) & João Pedro (88e, SP) pour les Seagulls

Trois mille Mouettes dans le parcage, et onze sur la pelouse, ça n’avait pas grand-chose de nouveau pour les habitants du Vieux-Port. Mais, comme depuis de siècles, aucune de ces deux entités n’a pris le dessus sur l’autre, lors de cet OM-Brighton spectaculaire, plein de promesses pour l’OM, mais encore une fois frustrant. Après avoir mené de deux buts à l’issue d’une première période aboutie, les Phocéens ont craqué en seconde, piochant quelque peu physiquement avant d’être punis sur un penalty en fin de match. Un scénario qui rappelle une autre soirée européenne cruelle de cette saison au Vélodrome (oui, on parle bien du Panathinaïkos), même si cette fois rien n’est perdu. Mais aussi loin d’être gagné, avec deux points au compteur en autant de journées.

Des mouettes tombées du nid

Pour dérouter le Brighton si sexy de Roberto De Zerbi, Gennaro Gattuso avait un plan : faire comme Aston Villa le week-end dernier en Premier League. Ce qu’on a compris dès le coup d’envoi du match, avec des Seagulls (qui ne font évidemment pas le même bruit que les cigales, NDLR) qui ont immédiatement envoyé le ballon dans les pieds du portier Steele. Ce dernier a alors provoqué les deux pointes marseillaises, en gardant le ballon, immobile, pendant de longues secondes, pour les forcer à presser. Et ainsi à ouvrir les espaces au milieu dont raffolent les Seagulls. Une scène observée à maintes reprises en début de match, sans que jamais l’OM ne tombe dans le panneau. Bien campés sur la ligne des 22 mètres mal effacée (merci le rugby), les hommes de Gennaro Gattuso ont déchaîné leur fougue sur chaque duel, une fois cette ligne franchie, ce qui a pris les Seagulls à la gorge. Derrière, il ne restait plus qu’à exploiter chaque faille ouverte par Brighton, ce que Jonathan Clauss et Amine Harit ont fait à merveille.

Les deux hommes ont combiné avant le centre de l’international français, coupé par Mbemba au point de penalty (1-0, 19e). Encore en train de fêter ce pion, le Vélodrome n’a pas eu le temps de se rasseoir pour célébrer le deuxième, qui a suivi dans la minute. Cette fois, Harit est allé au pressing sur Dunk, qui s’est complètement troué, ouvrant un boulevard au Marocain. Son centre, quasi identique au précédent, a été repris par Jordan Veretout, pour le break (2-0, 20e). Forts de leur avance, les Marseillais ont alors pu passer à l’autre partie du plan : laisser venir Brighton, contraint de se découvrir. Un pari risqué, mais validé grâce à deux parades monumentales de Pau Lopez face à Fati (42e) et Welbeck (46e). Pour une main pas évidente de Rongier, la VAR a failli doucher le début de match de l’OM, avant de ne finalement pas accorder de penalty (24e).

Un mental de fish and chips

Après sa baisse de régime en fin de première période, l’OM – qui aurait pu aggraver le score si Joaquin Correa avait été plus inspiré – a redémarré pied au plancher, histoire d’éviter de galvauder une nouvelle fois sa seconde période. Mais les mauvaises habitudes ne s’effacent pas si facilement. Cette belle entame aurait pu payer si Amine Harit avait mieux conduit la gonfle sur une belle percée (52e), ou si la jambe de Dunk n’avait pas privé Vitinha d’un but à la Drogba sur un long dégagement de Lopez (66e). Le sort avait choisi son camp : celui des Seagulls, bien plus fringants dans le second acte, et vite relancés par le but de Gross, bien servi par Lamptey (54e, 2-1).

Après un gros temps fort jusqu’à l’heure de jeu, les Britanniques ont toutefois peu à peu perdu le fil, et on pensait que l’OM allait enfin tenir un résultat européen cette saison, malgré les déboulés de Mitoma et d’Adingra. Pour tout dire : quand Brighton a obtenu le penalty fatidique – et indiscutable, la semelle de Clauss sur Lamptey ne laissant d’autre choix à l’arbitre –, cela faisait un moment que Pau Lopez n’avait plus brillé. L’Espagnol avait certes écœuré Mitoma (73e), mais la tempête de mouettes n’était qu’un mauvais souvenir. Transformé par João Pedro (2-2, 88e), ce penalty a fait écho à celui du Panathinaïkos en août dernier, qui avait précipité la chute de l’OM aux tirs au but. Cette fois, rien d’aussi grave. Mais il coûte à l’OM de précieux points. Après deux journées, les Phocéens pointent à deux unités, avant la double confrontation décisive face à l’AEK Athènes.

Olympique de Marseille (4-2-3-1): Pau Lopez – Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo – Rongier, Veretout (Ounahi, 50e) – Correa (Sarr, 62e), Harit, Ndiaye (Lodi, 79e) – Aubameyang (Vitinha, 62e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Brighton (4-2-3-1): Steele – Lamptey, Van Hecke, Dunk, Veltman – Dahoud (Gilmour, 66e), Gross – March (Adingra, 77e), Mitoma, Fati (Pedro, 66e) – Welbeck (Ferguson, 77e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.