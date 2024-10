Tottenham prend un ippon à Brighton

Buts : Minteh (48e), Rutter (58e) & Welbeck (66e) pour les Seagulls // B. Johnson (23e) & Maddison (37e) pour les Spurs

Brighton, ce poil à gratter.

Invaincu depuis cinq matchs toutes compétitions confondues, Tottenham s’est fait retourner comme une crêpe à Brighton (3-2), ce dimanche, malgré un avantage de deux pions à la pause.

Car oui, les Spurs avaient pris un excellent départ sur la côte, d’abord grâce à Brennan Johnson, buteur pour le sixième match consécutif (une première à Totternham depuis Harry Kane en 2019) après un service malin de Dominic Solanke (0-1, 23e). Le but du break a été inscrit par James Maddison, bien aidé par la faute de main de Bart Verbruggen (0-2, 37e).

6 – Brennan Johnson is the first player to score in six consecutive appearances for Tottenham in all competitions since Harry Kane in January 2019. His six goals in this run surpasses his tally in the whole of last season for Spurs (5 in 34 apps). Super. pic.twitter.com/PRCN4pct50

— OptaJoe (@OptaJoe) October 6, 2024