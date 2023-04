L'organisme des arbitres de Premier League admet l'oubli d'un penalty lors de Brighton-Tottenham

Mieux vaut tard que jamais.

C’est l’affaire du week-end outre-Manche : dans un match à multiples rebondissements ce samedi après-midi, Tottenham a fini par prendre le meilleur sur Brighton (2-1). Pendant la rencontre, les hommes de Roberto De Zerbi auraient pourtant pu espérer mieux puisqu’ils auraient dû obtenir un penalty pour une faute de Højbjerg dans la surface sur Mitoma, que l’arbitre Stuart Attwell n’a pas sifflé.

Brighton have been contacted by PGMOL chief Howard Webb, who admitted Pierre-Emile Højbjerg’s tackle on Kaoru Mitoma should have been a penalty. #BHAFC 🔵

Tottenham won yesterday’s game 2-1. pic.twitter.com/nicC61kDf5

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley) April 9, 2023