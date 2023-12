Brighton surclasse Tottenham avec la manière

Brighton 4-2 Tottenham

Buts : Hinshelwood (11e), Pedro (SP 23e, SP 75e), Estupiñán (63e) pour les Seagulls // Veliz (82e), Davies (86e) pour les Spurs

Les mouettes survolent les débats.

Pour bien terminer l’année civile, Brighton a donné une leçon à Tottenham (4-2) ce jeudi. Les deux premières frappes de Danny Welbeck, stoppées par Guglielmo Vicario, ont rapidement donné le ton (5e et 6e). Le gardien des Spurs ne pouvait toutefois rien sur le tir surpuissant de Jack Hinshelwood à l’entrée de la surface, bien servi par João Pedro au terme d’une série de dribbles, concrétisant la bonne entame (1-0, 11e). Les élans offensifs de Brighton sont ensuite récompensés par un penalty transformé par Pedro et sa sérénité remarquable dans l’exercice (2-0, 23e). Loin de lâcher leur emprise, les Seagulls trouveront le poteau par l’intermédiaire de James Milner (32e), alors Vicario privera Welbeck d’un troisième but fatal (45e).

Si Richarlison avait tenté de réveiller Tottenham avant la pause en touchant le poteau adverse (45e+2), ses but annulés pour hors-jeu (46e et 62e) et son tir trop croisé (53e) ne suffisent pas à réduire l’écart au retour des vestiaires. Brighton prend finalement le large grâce à une frappe éblouissante de Pervis Estupiñán (3-0, 63e), marquant son retour de la meilleure des manières. Pedro, lui, enfonce davantage le clou sur un nouveau penalty tiré sans trembler (4-0, 75e). Pour son premier but en Premier League, Alejo Veliz a permis à son équipe de relever la tête (4-1, 82e), alors que Ben Davies, buteur de la tête au second poteau (4-2, 86e), a même offert un léger rêve aux Londoniens. Le poteau et un sauvetage d’Estupiñán éviteront quelques sueurs froides à Brighton dans le temps additionnel.

Les Spurs de Tottenham prennent exemple sur les Spurs de San Antonio.

Brighton (4-2-3-1) : Steele – Hinshelwood, Van Hecke, Dunk, Igor (Estupiñán, 46e) – Gilmour, Milner (Moder, 69e) – Buonanotte (Baleba, 59e), Gross, Pedro (Lallana, 90e+3) – Welbeck (Ferguson, 69e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Tottenham (4-2-3-1) : Vicario – Porro, Emerson, Davies, Udogie – Sarr (Lo Celso, 64e), Højbjerg – Johnson (Veliz, 70e), Kulusevski, Heung-min – Richarlison (Gil, 64e). Entraîneur : Ange Postecoglou.

