Pronostic Manchester City Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City se reprend face à Tottenham

Depuis l’arrivée de Pep Guardiola à Manchester City, jamais le club n’avait connu 4 revers de rang. Les Skyblues viennent en effet de s’incliner contre les Spurs justement en Carabao Cup, contre le Sporting (4-1) en Ligue des champions, et face à Bournemouth (2-1) et Brighton (2-1) en Premier League. À noter que tous ces revers ont été concédés en déplacement. En PL, les partenaires de Bernardo Silva se retrouvent désormais à 5 points de Liverpool, leader. Ce samedi, les Citizens auront à cœur de se reprendre car dans moins d’une semaine, ils se déplaceront à Anfield pour l’un des chocs de la saison. La mauvaise passe vécue par les hommes de Guardiola peut s’expliquer par des absences importantes, puisque Rodri, De Bruyne, Stones ou Grealish ont tous été sur le flanc pendant plusieurs semaines. Ce samedi, Rodri sera présent à l’Etihad mais pour présenter son Ballon d’or. Les trois autres devraient faire leur retour sur les terrains. Pour repartir de l’avant, City compte sur son cyborg norvégien, Haaland, auteur de 12 buts et qui vient de réaliser une parenthèse internationale de qualité.

En face, Tottenham avait retrouvé un niveau intéressant l’an passé avec Ange Postecoglou à sa tête. En effet, les Spurs avaient fini aux portes du top 4. Lors de ce nouvel exercice, le club londonien rencontre plus de difficultés puisqu’il est en 10e position avec 3 points de retard sur le 3e, Chelsea. Lors des 11 premières journées, Tottenham s’est déjà incliné à 5 reprises, dont la dernière en date à domicile face au promu, Ipswich. Dans son antre, le club londonien se retrouve souvent en difficulté en concédant le score en premier et doit ensuite renverser le match. Si ce scénario a fonctionné à plusieurs reprises cette année, ce ne fut pas le cas contre le promu. En déplacement, les Spurs ont également affiché des lacunes comme ce fut le cas, dernièrement à Brighton, Palace et Galatasaray. Pour ce déplacement à l’Etihad, Tottenham ne pourra pas compter sur Bentancur, suspendu 7 matchs pour racisme, ce qui pourrait permettre à Maddison de retrouver sa place dans l’entrejeu. Lors des dernières saisons, Tottenham a souvent posé des problèmes à City. Déterminé à repartir de l’avant avant son déplacement à Anfield, City devrait s’imposer à domicile face à des Spurs irréguliers.

