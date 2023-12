Pronostic Brighton Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Avantage Tottenham contre Brighton dans un match riche en buts

C’est plutôt correct dans l’ensemble pour Brighton qui est malgré tout moins bien placé que l’année dernière en PL (9e). La faute à une dynamique assez moyenne d’une seule victoire sur les 5 derniers matchs de Premier League, avec deux défaites contre Arsenal (2-0) et Chelsea (3-2), et deux nuls contre Burnley (1-1) et Palace (1-1). Les Seagulls ne pourront pas aligner certains joueurs clé de l’équipe contre les Spurs, puisque Estupinan, Fati, Lamptey ou encore March sont blessés, tandis que Mitoma est lui aussi diminué et donc incertain pour la rencontre. Mais l’équipe est quand même très bien construite avec des hommes comme João Pedro (11 buts TCC), Gross (4 buts, 7 passes TCC) ou encore Adingra (5 buts, 3 passes TCC).

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Après un début de saison canon, Tottenham a connu un coup de mou, mais semble déjà se relever. Les Spurs restent en effet sur 3 victoires de suite, contre Newcastle (4-1), Nottingham (0-2) et une redoutable équipe d’Everton (2-1), qui leur permettent de rester dans la course au titre, puisqu’ils sont 4es avec 4 points de retard sur le leader Arsenal. Les Londoniens vont eux aussi devoir faire sans certains éléments importants du dispositif, notamment Maddison, Bentancur, Perisic et Van de Ven, toujours blessés. Bissouma purge encore sa suspension après le rouge reçu contre Nottingham. Le quatuor offensif de Tottenham fonctionne à merveille, avec le joueur clé Son (11 buts, 4 passes), Kulusevski (5 buts, 2 passes), Johnson (1 but, 3 passes) et Richarlison (5 buts, 3 passes). Avantage aux Spurs qui sont sur une meilleure dynamique et qui semblent avoir une équipe plus compétitive sur le papier. La rencontre sera probablement ouverte, puisque Brighton possède une moyenne de 3,66 buts par match en PL, contre 3,38 pour les Spurs.

► Le pari « Tottenham ou nul & plus d’1,5 but » est coté à 1,72 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 172€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts » est coté à 1,63 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 163€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Brighton – Tottenham avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Brighton Tottenham encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

L'organisme des arbitres de Premier League admet l'oubli d'un penalty lors de Brighton-Tottenham