Après les insultes et la drogue, l'arbitre anglais David Coote est suspecté de corruption

Rien ne va plus !

David Coote est l’arbitre qui fait l’actualité ces dernières semaines. Suspendu depuis peu pour une tirade bien salée sur Jürgen Klopp ainsi qu’une vidéo où il sniffe une mystérieuse poudre blanche pendant l’Euro, le bonhomme a vu sa réputation amochée.

Dernière casserole en date ? Un échange de messages bien douteux avant un Leeds-West Brom d’octobre 2019. Selon The Sun, l’Anglais de 42 ans aurait discuté avec un pote sur l’idée de coller un jaune à Ezgjan Alioski. Etonnant, le Macédonien a effectivement vu jaune à la 17e minute, pour une faute sur Darnell Furlong. Coote, aurait ensuite texté après le match : « J’espère que tu as assuré comme nous en avions discuté. »

L’humour à l’anglaise

Coote insiste sur le fait que ces échanges n’étaient rien de plus qu’un simple « banter », comme disent nos voisins d’outre-Manche. À ce jour, aucun gain financier n’a été attribué à l’arbitre anglais. Mardi soir, il a déclaré : « Quels que soient les problèmes personnels que j’ai pu rencontrer, ils n’ont jamais influencé mes décisions sur le terrain. » Il rejette également les nouvelles accusations, les qualifiant d’« allégations fausses et diffamatoires ». De leur côté, la FA et le PGMOL (l’organisme des arbitres professionnels) ont promis une enquête « urgente et indépendante ».

On en découvre chaque semaine sur ce phénomène.

