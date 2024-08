Stuttgart coffre Deniz Undav

Deniz la maliz.

Prêté la saison passée au VfB Stuttgart par Brighton, Deniz Undav est officiellement un joueur des Roten. L’attaquant de 28 ans s’est engagé jusqu’en 2027 avec le club allemand, qui a déboursé près de 30 millions d’euros pour conserver le néo international allemand (3 sélections).

Il s’était ouvert les portes de la Mannschaft en mars derniers au cours d’une saison très réussie en Bundesliga. Il avait bouclé l’exercice avec une facture de 18 buts et 9 passes décisives en 30 apparitions, contribuant grandement à la qualification de Stuttgart pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

