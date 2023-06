Mahmoud Dahoud débarque à Brighton

Brighton s’arme pour sa première campagne européenne.

Mahmoud Dahoud, milieu de terrain du Borussia Dortmund, rejoint Brighton. L’international allemand (2 sélections) rejoindra le club après l’expiration de son contrat le 30 juin. À 27 ans, il va signer un contrat de quatre ans jusqu’en 2027. « Je suis ravi d’avoir Mahmoud dans mon équipe. Je le voulais quand j’étais à Sassuolo et je suis sûr qu’il sera un excellent joueur pour nous », a déclaré Roberto De Zerbi.

We are delighted to announce that we have agreed to sign midfielder @modahoud8, when his contract with @BVB expires at the end of the month. ✍

