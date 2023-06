Liverpool s’offre un champion du monde argentin

Liverpool présente son Mac.

Alexis Mac Allister rejoint Liverpool en provenance de Brighton. Le milieu de terrain de 24 ans, vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine, a signé « un contrat à long terme » et va porter le numéro 10. Le montant du transfert n’a pas été divulgué par le club, mais il avoisinerait les 40 millions d’euros selon la presse anglaise.

We have reached an agreement for the transfer of @alemacallister from Brighton & Hove Albion on a long-term deal for an undisclosed fee ✍️

— Liverpool FC (@LFC) June 8, 2023