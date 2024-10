Le Prince William vole au secours de Thomas Tuchel

Le Tuche en Angleterre, partie 2.

Fraîchement nommé à la tête de la sélection anglaise pour prendre la succession de l’intérimaire Lee Carsley en 2025, Thomas Tuchel divise outre-Manche. Ou plutôt sa nationalité. Le Mail Sport n’y est pas elle de main morte en titrant « Une journée sombre pour l’Angleterre », s’insurgeant de ne pas voir un anglais à la tête des Three Lions.

Heureusement pour l’ancien entraineur du PSG, il y en a aussi qui approuvent ce coup de poker à la tête de la sélection anglaise. Et même la famille royale s’en est mêlée. Dans un lovely message partagé sur X, le Prince William, le parrain de la FA, a donné de la force au nouveau sélectionneur de 51 ans. « Des moments passionnants pour l’Angleterre, avec une génération de joueurs talentueux et un nouveau manager qui prend les rênes. Thomas, je te souhaite bonne chance, nous sommes tous derrière toi ! William. »

Exciting times for @England, with a generation of talented players and a new manager taking the reins.

Thomas, wishing you the best of luck, we’re all behind you! W https://t.co/OpLRaYitoL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 16, 2024