La drôle de reconversion que prévoit de faire Anthony Roncaglia

Tel père, tel fils.

Invité spécial de l’émission du club bastiais « Una stonda cù », Anthony Roncaglia, enfant du club et désigné meilleur joueur la saison dernière, s’est livré sans détours sur sa passion pour le ballon rond et sa personnalité. À 24 ans seulement, le milieu défensif sait déjà ce qu’il fera après sa carrière de footeux : il suivra les traces de son papa. « Mon père est pompier et j’ai toujours dit que je ferai pompier plus tard. Après ma carrière, je ferai pompier je pense. Aujourd’hui, on avait un rendez-vous pour notre formation et je pense toujours faire pompier. »

<iframe loading="lazy" title="EP5️⃣ 𝐔𝐧𝐚 𝐒𝐭𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐜𝐮̀… Anthony Roncaglia" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/3h5GZR1AmmM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Il va déja falloir commencer par éteindre les incendies dans la défense corse.

Le président de Pau peste contre la date choisie pour la reprogrammation de Pau-Bastia