Mercato : James Milner file à Brighton

My name is James Milner, 0037

À 37 ans, James Milner rejoint officiellement le Brighton, comme l’a confirmé le club via un communiqué. L’Anglais en fin de contrat avec Liverpool, s’est engagé pour une saison, plus une en option. « Je suis très heureux d’accueillir James à Brighton. C’est un excellent renfort pour nous et je suis sûr qu’il nous aidera à atteindre un niveau encore plus élevé », s’est sobrement réjoui Roberto De Zerbi, son nouvel entraîneur. Avec les Reds, cette saison, le latéral-récupérateur-relayeur-ailier a disputé 43 matchs pour une passe décisive, toutes compétitions confondues.

En huit ans près de la Mersey (2015-2023), le vétéran a disputé 332 matchs pour 26 buts et 45 passes décisives. Le vétéran a notamment remporté la C1 en 2019, la Premier League en 2020 et un doublé Coupe de la Ligue-FA Cup en 2022. James Milner est le troisième joueur le plus capé de l’histoire de la Premier League avec 619 apparitions, derrière Gareth Barry (652) et Ryan Giggs (632). Il compte également 61 sélections avec les Three Lions pour un but.

Un monstre au milieu des mouettes.

Brighton éjecte Liverpool de la FA Cup