Pronostic PSG Atlético : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Un PSG bien en L1, pas en C1

Le PSG a retrouvé l’an passé le dernier carré de la Ligue des champions, mais n’a pas su saisir sa chance en s’inclinant contre le Borussia Dortmund. La formation francilienne a réussi le doublé sur le plan national en dominant la Ligue 1 et l’Olympique lyonnais en finale de la Coupe de France. Pour le moment, en cette nouvelle saison, Paris reste maître sur le plan national, puisqu’il est en tête avec 6 unités d’avance sur son premier poursuivant, Marseille. Récemment, la formation parisienne a signé un très beau succès contre l’OM dans le Classico (0-3). Le week-end dernier, les protégés de Luis Enrique ont confirmé en dominant Lens (1-0) grâce à Dembélé. Si tout roule en Ligue 1, Paris est décevant en Ligue des champions. Il a certes dominé Girona (1-0) en profitant d’une boulette du portier espagnol, mais il a perdu des points sur ses 2 autres matchs. Dans son 1er gros choc, le PSG n’a pas répondu présent et s’est incliné en déplacement contre Arsenal (2-0). Lors de la dernière journée, Paris a une nouvelle fois déçu en partageant les points avec le PSV (1-1) dans une opposition marquée par le manque d’efficacité des attaquants parisiens.

L’Atlético au pied du mur

Depuis quelques saisons, l’Atlético semble perdre de la vitesse. En effet, la formation madrilène a vu le Barça et le Real remporter les deux dernières Liga et accroître leur domination. L’an passé, les hommes de Simeone ont même été dominés par Girona. Actuellement, les Colchoneros sont en 3e position du classement avec 10 points de retard sur le Barça. Le club madrilène souffre aussi en Ligue des champions. En effet, la formation madrilène s’est certes imposé face à Leipzig dans les dernières secondes de jeu au démarrage (2-1à, mais elle a ensuite perdu ses 2 autres matchs. Elle a d’abord subi une déculottée chez le Benfica (4-0). Puis, lors de la dernière journée, alors que les Matelassiers avaient l’opportunité de se reprendre contre Lille, ils ont également cédé (1-3). Bien rentré dans son match, l’Atlético a mené mais a ensuite manqué l’occasion d’aggraver la marque. Comme souvent dans ce genre de rencontre, le club madrilène s’est fait punir en contres en concédant une nouvelle défaite. Avec 3 points seulement, la bande de Simeone se trouve actuellement parmi les équipes non qualifiées.

Les absents habituels pour le PSG

Luis Enrique déplore ses absents habituels que sont Kimpembe, Hernandez et Ramos. Pour le reste, le technicien espagnol a le choix. Sur le front de l’attaque, Dembélé et Barcola semblent partants certains, et devraient être accompagnés par Asencio. Simeone déplore lui aussi des absences puisque Azpilicueta, Llorente, Lemar ou Le Normand sont absents. Le technicien peut tout de même compter sur un effectif compétitif avec Oblak, Gallagher, et bien sûr Antoine Griezmann. L’international français réalise une nouvelle bonne saison et est le pourvoyeur officiel du duo d’attaque Sorloth – Álvarez. Le Norvégien semble plus adapté au sein de sa nouvelle équipe tandis que l’Argentin, toujours en phase de découverte.

Les compositions probables pour ce PSG – Atlético :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, João Neves, Vitinha – Dembélé, Lee Kang-in (ou Asensio), Barcola.

Atlético : Oblak – Molina, Giménez, Witsel, Galan – De Paul, Koke, Gallagher – Griezmann – Sorloth, Álvarez.

Le PSG un peu meilleur que l’Atlético ?

Sérieux en Ligue 1, Paris ne connaît pas la même réussite en Ligue des champions. Les Parisiens ont manqué leur match à Arsenal, mais ont été plutôt incisifs face à Girona et le PSV. Lors de ces matchs à domicile, le PSG s’est signalé par un manque d’efficacité qui ne leur a pas permis d’obtenir les résultats escomptés. Pour envisager d’aller plus loin dans la compétition et avant des affrontements compliqués contre Man City et le Bayern, le PSG doit s’imposer face à l’Atlético. Pour cela, le PSG doit s’appuyer sur son collectif et le plan de jeu mis en place par leur entraîneur. Il peut aussi compter sur sa force à domicile. En effet, mis à part leur nul face au PSV, les Parisiens ont remporté tous leurs autres matchs disputés au Parc cette saison, toutes compétitions confondues. Barcola et Dembélé, pour l’instant muet en C1, mais très prolifique en L1, devront se montrer. Poussé par son public, Paris devrait dominer un Atlético friable.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

