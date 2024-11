Le PSG au fond de la classe, Brest tutoie les sommets

Règlement de comptes.

La quatrième journée de la Ligue des champions s’est achevée de manière contrastée pour les clubs français. Pendant que le Stade brestois s’offrait sa troisième victoire en quatre matchs à Prague (1-2), le Paris Saint-Germain a mordu la poussière contre l’Atlético de Madrid (1-2). À mi-parcours dans cette phase de championnat, Liverpool mène la danse avec quatre succès en autant de rencontres. En embuscade avec deux points de moins, un quatuor composé du Sporting, de Monaco, de Brest et de l’Inter.

🚨 LE CLASSEMENT DE LIGUE DES CHAMPIONS APRÈS CETTE 4ÈME JOURNÉE ⬇️ Brest et Monaco figurent tous les deux dans le Top 5, Lille est 14ème alors que le PSG est en danger et pointe à la 25ème place 😱#PSGATM | #ACSPSB29 | #UCL pic.twitter.com/zZysNE8M5I — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 6, 2024

Le troisième club français, Lille, apparaît dans la zone des barragistes, en 14e place, après son nul contre la Juventus et sept points (1-1). Le même total que Manchester City, Arsenal ou encore le Bayer Leverkusen. Le Bayern et le Real Madrid mènent la chasse un petit point derrière. Le PSG, en revanche, occupe virtuellement le premier siège des éliminés, en 25e position. Les Parisiens ne comptent qu’un point de retard sur le PSV mais devront s’arracher contre le Bayern, Salzbourg, Manchester City et Stuttgart lors des quatre dernières journées.

Les calculatrices vont chauffer, la tête de Luis Enrique aussi.

