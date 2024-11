Pronostic Liverpool Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Liverpool, le nouveau Bayer Leverkusen ?

Après avoir connu des années magnifiques avec Jurgen Klopp à sa tête, Liverpool a lancé un nouveau chapitre avec Arne Slot. Le technicien batave a déjà apporté sa touche au sein du club. En effet, les Reds ont réalisé une entame parfaite en Ligue des Champions en disposant du Milan AC (1-3), de Bologne (2-0) et de Leipzig (1-0). En tête de la C1 avec Aston Villa, Liverpool est également l’actuel leader de Premier League. Les hommes de Slot ont profité des revers cumulés de City et Arsenal le week-end dernier. Les partenaires de Van Dijk ont toutefois souffert pour se défaire de Brighton. Mené et malmené à Anfield par les Seagulls, les Reds ont renversé le match en 2 minutes par Gakpo et l’inévitable Salah. L’Egyptien est dans une forme incroyable cette saison et a inscrit un très beau but contre Brighton. A noter que les changements opérés par Slot se sont avérés payants avec l’entrée décisive d’un Curtis Jones, particulièrement tranchant lors des dernières semaines. En plus de ces excellents parcours en C1 et en Premier League, Liverpool disputera les quarts de finale de la Carabao Cup face à Southampton. Comme souvent, le coach néerlandais devrait opérer à des rotations avec les probables titularisations des Gomez, Jones, ou Luis Diaz face à Leverkusen.

En face, le Bayer Leverkusen a tout simplement été incroyable l’an passé. Le club allemand a signé un doublé sur le plan national et s’était hissé en finale de l’Europa League, pour ce qui fut son seul revers de la saison. Cet été, Leverkusen est parvenu à conserver la plupart de ses joueurs et a signé de nombreux éléments pour être compétitifs sur tous les tableaux. En C1, la bande à Alonso avait pris le dessus sur le Feyenoord et le Milan avant d’être tenu en échec par Brest (1-1) il y a 15 jours au Roudourou. Avec 7 points, le Bayer est bien placé avant ce déplacement à Anfield. En Bundesliga, le Bayer accumule les nuls lors des dernières journées qui ne lui permettent pas d’avancer. L’écart avec le Bayern Munich s’agrandit puisque les partenaires de Terrier accusent 7 unités de retard. Le week-end dernier, Leverkusen a de nouveau été tenu en échec par Stuttgart (0-0). En pleine réussite, Liverpool devrait prendre le dessus sur le Bayer Leverkusen et continuer à lancer sur de bonnes bases un mois de novembre particulièrement chargé.

