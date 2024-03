C’est une évidence : Xabi Alonso doit rester à Leverkusen

Si un départ vers des « grands clubs plus huppés », comme Liverpool ou le Bayern, persiste grandement, Xabi Alonso ne s’est toujours pas exprimé sur la suite de sa carrière. Alors soyons fous : et si le coach basque prolongeait l'aventure au Bayer, pour la plus grande joie des amoureux du ballon ?

Tout concourt à cette évidence : Jürgen Klopp quittera Liverpool à la fin de la saison, tout comme Thomas Tuchel qui laissera sa place sur le banc du Bayern. Au Barça, Xavi aussi arrêtera en fin d’exercice, mais la piste catalane est a priori à écarter pour Xabi Alonso, fortement identifié madridista. Au Real, destination un temps évoquée pour Xabi, Carlo Ancelotti a été prolongé jusqu’en 2026. Liverpool et Bayern, où l’actuel coach du Bayer a évolué, dessinent donc la voie royale. Royale ? Vraiment ?

Seul club invaincu dans les cinq grands championnats, le Leverkusen de Xabi Alonso, c’est aujourd’hui 31 victoires et 4 matchs nuls en 35 matchs TCC, 98 buts pour et 22 contre. En Bundesliga, le titre tend les bras au Werself, leader avec 10 points d’avance sur le Bayern à 9 journées de la fin et bien parti pour en finir avec la lose du « Neverkusen ». Avec une demie à venir en Coupe d’Allemagne contre Fortuna Düsseldorf et une qualification en quarts de finale à assurer ce jeudi contre Qarabağ FK (2-2 en Azerbaïdjan) dans une Ligue Europa où il figure parmi les favoris, le Bayer pourrait bien s’offrir une sacrée levée au printemps. Surtout, sous la baguette du coach basque arrivé en octobre 2022 pour une première expérience en A, Leverkusen alors à la ramasse, puis 6e la saison passée, déploie aujourd’hui un des jeux les plus attrayants d’Europe. Le contrat de Xabi Alonso court jusqu’en 2026, et le président du Bayer, Fernando Carro, qui a nié l’existence de la fameuse clause secrète (celle permettant à Xabi Alonso de rejoindre avant la fin de son bail ses ex-clubs Liverpool, le Bayern ou le Real), a toutefois laissé la porte ouverte à des négociations en cas de velléités de départ. Donc, sur le principe, son entraîneur obtiendrait un bon de sortie, mais payant.

Rêver Bayer plutôt que d’ailleurs

Or, à 41 ans, Xabi Alonso a tout le temps devant lui pour intégrer une « grande écurie » dans laquelle il devra certainement pas mal reconstruire (Bayern et Liverpool). Avec la qualification pour la Ligue des champions 2025 quasiment dans la poche, l’attractivité du club de Rhénanie-du-Nord-Westphalie va être dopée. Et avec la formidable manne financière qui s’annonce, Leverkusen aura de quoi renforcer son effectif dans toutes les lignes avec deux ou trois tops joueurs, et même conserver ses cracks. À commencer par la perle Florian Wirtz, 20 ans, 6 buts et 10 passes décisives en Bundesliga : quel intérêt à partir ailleurs alors qu’il s’épanouit pleinement à Leverkusen ? On connaît les destins esquintés des bons jeunes joueurs allemands partis trop tôt se perdre à l’étranger (Leroy Sané ou Timo Werner en PL) ou dans la lessiveuse du Bayern qui aspire souvent les talents de Bundesliga, coachs et joueurs (Götze, Nagelsmann pour ne citer qu’eux), avant de les jeter. L’avertissement vaut ainsi pour Xabi Alonso et Wirtz, éventuellement tentés par la « destination dorée » à Munich…

L’équipe actuelle du Bayer fonctionne à merveille : elle a tout pour devenir l’Ajax 2019 qui avait enchanté l’Europe en Ligue des champions.

L’équipe actuelle du Bayer fonctionne à merveille : elle a tout pour devenir l’Ajax 2019 qui avait enchanté l’Europe en Ligue des champions. Xabi Alonso doit aller au bout du projet Leverkusen et vivre avec ses joueurs, après un historique premier titre national, une aventure de C1 qui le fera lui aussi progresser. Son talent tactique déjà plébiscité par ses pairs ainsi que le style offensif et souriant de son Bayer pourraient permettre de rééditer l’aventure de l’Ajax d’Erik ten Hag. Dans ces deux équipes, on note déjà un équilibre quasi parfait de joueurs jeunes (Wirtz, Frimpong, Adli, Boniface pour De Jong, De Ligt, Van de Beek) et de briscards expérimentés (Xhaka, Hofmann, Tah pour Blind, Tadić, Schöne). C’est au moins la garantie d’une assise et d’un fonds de jeu déjà parvenus à maturité comme on l’a vu lorsque les Schwarzroten ont balayé le Bayern le 10 février dernier (3-0). Du spectacle, du rêve et des émotions ! C’est ainsi que l’Ajax avait séduit l’Europe : même éliminés en demies, les Ajacides ont laissé une empreinte marquante sur la scène européenne. En plein milieu de l’aventure, l’Ajax s’est éparpillé : ses talents et Erik ten Hag ont quitté le club pour des expériences plus ou moins réussies, laissant les regrets éternels de ne pas avoir vu continuer cette équipe fabuleuse encore une ou deux saisons…

L’herbe n’est pas plus verte ailleurs et le timing en apparence « parfait » qui se dessine pour Xabi Alonso au moment où Klopp quitte les Reds pourrait toutefois couper le coach basque dans son élan pour une réussite peut-être illusoire. Liverpool adore Xabi, un de ses héros d’Istanbul 2005, et avec sa compétence incontestable, tout semble réuni pour un mariage heureux. Mais rien n’est moins sûr. Comment succéder à Jürgen Klopp au charisme si irradiant ? Ce Liverpool 2024 est-il si fort ? Quid de Salah ou de Van Dijk : vont-ils rester ? La nouvelle vague de jeunes Reds qu’on nous annonce si prometteuse l’est-elle vraiment ? Dans le média espagnol As, l’ancien directeur général du Bayer Leverkusen, Reiner Calmund, a récemment recommandé à Alonso de ne pas aller à Liverpool et de rester encore une ou deux saisons au Bayer… et d’attendre le remplacement d’Ancelotti à ma Maison-Blanche ! Xabi Alonso prendrait ainsi le foot business à contre-pied, en suspendant la fatalité d’un départ annoncé. C’est peut-être un vœu pieux, mais le football mondial aspire à rêver de nouveau avec la bande de Xabi Alonso qui a toujours la banane. Comme l’Ajax l’avait en 2019.

