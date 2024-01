Cinq raisons de tomber amoureux du Bayer Leverkusen

→ Xabi Alonso, tout simplement

Après ses débuts avec les infantil A (U15) du Real Madrid et la réserve de la Real Sociedad, Xabi Alonso attire tous les regards pour sa première expérience en tant qu’entraîneur principal avec son impressionnante série de 27 matchs sans défaite (toutes compétitions confondues). Aujourd’hui dans les pas des excellents coachs qu’il a connus durant sa carrière, tels que Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti, l’ancien milieu de 42 ans, passé par Liverpool, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich, associe le jeu de possession et de transition pour sublimer son Bayer, qu’il avait récupéré à l’avant-dernière place de Bundesliga en octobre 2022. Sa tactique et son aura ont permis au Werkself de se transformer en une formidable équipe. Mais outre ses qualités footballistiques, Xabi, l’homme, est tout aussi bon. Alors que des manifestations ont lieu en ce moment outre-Rhin contre le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui a notamment comme projet l’expulsion massive de personnes d’origine étrangère, le champion du monde 2010 a fermement soutenu en conférence de presse les manifestants. Un vent de fraîcheur agréable dans un football où l’aseptisation gagne du terrain.

→ L’incisif Álex Grimaldo

Beaucoup n’ont d’yeux que pour le joyau Florian Wirtz, véritable maître à jouer du leader de Bundesliga, mais cette formation de Leverkusen regorge de talents, comme Jeremie Frimpong, Piero Hincapié, ou encore le finisseur hors pair Victor Boniface. Mais l’un des plus décisifs d’entre eux se nomme Álex Grimaldo. L’international espagnol, convoqué pour la première fois avec la Roja en novembre 2023, marche sur l’eau depuis le début de la saison. Piston rapide en transition, ce titulaire indiscutable a déjà marqué 7 buts et délivré 9 passes décisives en championnat, lui permettant d’être plus impliqué dans des buts que tout autre défenseur des 5 meilleures ligues européennes cette saison. Des statistiques affolantes quand on sait que le joueur est arrivé au club libre lors du mercato estival après huit saisons à Benfica.

Leverkusen's Alex Grimaldo was directly involved in 10 away goals this Bundesliga season (6 goals, 4 assists) – more than any other player. Strenght. pic.twitter.com/sXEIn4bPbt — OptaFranz (@OptaFranz) January 22, 2024

→ Leverkusen, une charmante ville

Difficile à première vue de réussir à pointer justement Leverkusen sur une carte. Pourtant, cette ville de 160 000 habitants ne se trouve qu’à quelques battements d’ailes de ses deux grandes sœurs, Cologne et Düsseldorf. Dans cette cité de l’ouest de l’Allemagne, plus précisément située dans la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il n’y a pas que la BayArena à voir. Si le passé industriel rend l’endroit un peu terne, tout devient plus vert en se baladant dans l’immense Neuland-Park, qui offre un panorama imprenable sur le Rhin et de beaux espaces fleuris en forme de boomerang (oui, oui), mais aussi au Japanischer Garten Leverkusen, le petit jardin japonais agréable en été comme en hiver. Ce n’est pas tout : dans la capitale allemande de l’industrie chimique, il faut absolument savourer une excellente tradition locale qui se nomme Himmel und Erde, une purée de pommes de terre servie avec de la compote de pommes et surtout du boudin noir. Un mets qui doit bien évidemment être accompagné d’un des vins réputés de la vallée du Rhin et de l’Ahr. Pour le dessert, les Aachner Printen, des biscuits parfumés au miel et aux épices, se marient à merveille avec le thé.

→ Un argument de plus pour que Superligue ne voie jamais le jour

Dans un monde où la Superligue rythmerait le football européen, le quotidien des clubs moins prestigieux, comme le Bayer Leverkusen, serait peut-être moins emballant qu’aujourd’hui. Même en terminant dans les premières places de leurs championnats, les équipes de cet acabit devraient d’abord bien figurer dans la « Blue ligue » pour ensuite grimper les échelons sur plusieurs années pour enfin parvenir à atteindre la « Star League », soit l’élite du football continental. Un mode de fonctionnement inégalitaire et injuste. Pourtant, qui aurait prédit la saison dernière que l’arrivée de Xabi Alonso permettrait au club d’avoir sept points d’avance sur le Bayern Munich en janvier ? Cette épopée, à l’instar de celle de Gérone, bien qu’appartenant au City Football Group, est l’ADN du football et une preuve, s’il en fallait une, que ce projet n’a pas lieu d’être.

→ Pour vivre la disparition du surnom « Neverkusen »

Vainqueur sur le fil du Topspiel face à Leipzig samedi grâce à un coup de casque de Piero Hincapié, la bande de Xabi Alonso n’est qu’à 16 journées de l’exploit de devenir la première équipe depuis Dortmund en 2012 à chiper le titre au Bayern Munich et ses 33 Meisterschale. Attention, la consécration est loin d’être gagnée, entre la blessure handicapante du buteur maison Victor Boniface ou la sortie inquiétante de Jeremie Frimpong ce week-end. Reste que le Werkself a une occasion en or de remporter pour la première fois de son histoire la Bundesliga et d’enterrer définitivement son surnom de « Bayer Neverkusen », donné à la suite de la perte de trois titres en l’espace d’une semaine au début du siècle, dont la fameuse finale de Ligue des champions 2002 contre le Real Madrid. Interrogé sur le Rekordmeister, Xabi Alonso veut rester concentré sur son Bayer : « Nous ne parlons jamais des autres équipes, seulement de nos adversaires du week-end. Les autres résultats n’ont pas d’importance. Nous sommes concentrés sur notre travail et notre jeu. » On ne savait pas qu’Adrian Mannarino influençait le futur champion d’Allemagne.

Leverkusen arrache la victoire à Leipzig au terme d'un match fou