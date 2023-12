La Superligue dévoile son format à trois divisions

Ça ressemble à un mix entre la Ligue des champions et la Ligue des nations.

Après la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui ouvre la porte à un projet de Superligue, l’entreprise A22, qui gère la création de cette super compétition européenne, a dévoilé son futur format, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Ce sont en tout 64 clubs qui vont concourir chez les hommes, répartis en 3 ligues différentes, les ligues « étoile », « or » et « bleue ». Les deux premières seront constituées de 16 clubs, répartis en 2 groupes de 8, tandis que la ligue bleue aura 32 clubs répartis en 4 groupes de 8 également.

Une phase de groupes en matchs aller-retour aura lieu, et dans les trois ligues, les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale. Deux final four et un final eight auront donc lieu, avec des matchs aller-retour, et une finale qui se jouera sur terrain neutre. Les finalistes des ligues bleue et or seront promus, les deux derniers des groupes en ligue or et étoile seront relégués. En ligue bleue, 20 des 32 clubs changeront chaque année en fonction des performances des clubs européens dans leur championnat.

Our proposed new men's ESL competition is a league structure based on a true pan-European pyramid: It will consist of 64 participating clubs in three tiers. Watch the video to learn more about the key elements. #BetterForFootball pic.twitter.com/yHfhVaPTFt — A22 Sports (@A22Sports) December 21, 2023

Les femmes aussi auront droit à leur Superligue. En tout, ce sont 32 clubs qui seront engagés dans la Superligue féminine. De la même façon que chez les hommes, une ligue étoile et une ligue or seront mises en place, chacune dotées de 16 clubs, répartis en groupes de 8. Les phases de groupes sont les mêmes, et il y aura deux final eight en tout. Le système de promotion est le même que chez les hommes, et 4 des 16 clubs de la ligue or seront remplacés chaque saison.

We want to give women's football the attention it deserves and we will create the most exciting competition in the world. Watch the video to see what it will look like. #BetterForFootball pic.twitter.com/PKtJeHyl77 — A22 Sports (@A22Sports) December 21, 2023

Ça devient un petit peu trop concret cette histoire.

