Jean-Marc Bosman réagit au projet de la Superligue

Après 1995, 2024 sera-t-elle l’année du prochain arrêt Bosman ?

Dans une interview publiée ce vendredi par la Gazzetta dello Sport, Jean-Marc Bosman commente la décision de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a donné raison aux fondateurs de la Superligue ce jeudi. Il fait écho à la conclusion qu’il avait lui-même reçue lors du verdict de l’arrêt qui porte son nom : « Je pense que l’arrêt de la Cour européenne ne fait que rappeler à la FIFA et à l’UEFA qu’elles ne sont pas au-dessus de la loi et qu’elles ne peuvent pas prétendre avoir le monopole du football et des joueurs. »

Le Belge de 59 ans avait révolutionné le marché des transferts dans le football, en 1995, permettant de libéraliser la circulation des joueurs professionnels au niveau communautaire et de donner la possibilité aux joueurs d’être transférés gratuitement à la fin de leur contrat. L’ancien milieu de terrain poursuit son argumentaire et démonte la faisabilité d’un tel projet au vu de la cadence infernale qu’impose le calendrier aux joueurs professionnels, mais pas seulement. « La Superligue n’est qu’une entreprise qui pense aux affaires et à gagner plus d’argent. Ce sont les grands clubs habituels qui veulent devenir de plus en plus puissants, […] tout cela au détriment des joueurs, qui sont les seuls à avoir besoin d’aide et qui ne sont pas des robots. »

La Superligue peut trembler, car le Boss(man) est prêt à s’en mêler.

