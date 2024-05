Le président du FC Rouen lance un appel pour la survie du club

Le ciel s’assombrit sur la Normandie.

Le FC Rouen est en péril : les comptes sont au rouge chez les Diables de la même couleur, et les salaires du mois d’avril ont été versés en retard. L’actuel 6e de National a même été perquisitionné début mai, son président Charles Mareek étant soupçonné d’abus de biens sociaux. Contesté par les élus rouennais et par les supporters, qui dénoncent une gestion erratique, l’homme d’affaires cherche aujourd’hui à céder le club. Sauf que depuis le désistement de deux entrepreneurs locaux, plus personne ne semble prêt à racheter le FCR. De quoi inquiéter Mareek, qui lance ce mercredi un appel aux pouvoirs publics dans L’Équipe.

« Sauvons le FCR ! Que chacun mette son ego de côté, ne parlons pas dans le vide et que tout le monde agisse. Il est encore temps, explique-t-il. J’en appelle aux pouvoirs publics. Qu’ils nous aident, qu’on s’assoie autour d’une table avec des investisseurs. Prenons exemple sur d’autres clubs comme Nancy ou Sochaux qui ont su se serrer les coudes. Arrêtons de chercher un coupable parce qu’il est déjà trouvé. J’ai tout perdu, ce que je veux maintenant, c’est partir proprement et que le club soit sauvé. Il faut se montrer unis et donner une bonne image. »

En espérant que les Normands échappent à un destin à la Sedan.