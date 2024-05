Jean-Philippe Mateta postule pour l'Euro

Surprise ?

Didier Deschamps divulguera sa liste pour l’Euro jeudi soir sur le plateau de TF1. Le sélectionneur des Bleus nous réserve-t-il des surprises ? Jean-Philippe Mateta l’espère. L’avant-centre de Crystal Palace a le vent en poupe, et rêve de monter à bord du train qui prendra la direction de l’Allemagne cet été. « C’est dans ma tête, confie-t-il à la BBC. Quand je m’entraîne, quand je me réveille. Je fais tout mon possible pour performer avec Palace et un jour, si Didier Deschamps peut penser à moi, je serai prêt à l’aider de n’importe quelle manière. »

L’ancien attaquant du Havre a dû attendre le mois de décembre pour débloquer son compteur en Premier League, mais depuis, il carbure : 13 buts en 22 matchs, avec Liverpool, Manchester City, Brighton, Newcastle ou encore Manchester United parmi ses victimes. Âgé de 26 ans, le natif de Sevran réalise sa meilleure saison sur le plan statistique depuis 2018-2019, quand il portait les couleurs de Mayence (14 buts en Bundesliga).

Hakuna Mateta, quel joueur fantastique !