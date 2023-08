Jean-Philippe Mateta va rester à Crystal Palace

Comme chaque 31 août, voici des nouvelles de Jean-Philippe Mateta !

Selon nos informations, Crystal Palace compte sur l’ancien joueur de Châteauroux pour la saison à venir et envisage même une prolongation. Auteur de seulement deux réalisations en 29 rencontres de Premier League lors du dernier exercice, l’avant-centre a déjà fait mieux avec un triplé face à Plymouth Argyle mardi (2-4) en coupe. C’est le premier hat trick d’un joueur de Crystal Palace depuis 2015, de quoi faire prendre conscience à Steve Parish, propriétaire des Eagles, qu’il faudra compter sur le Français.

Orphelin de Wilfried Zaha, parti à Galatasaray, Crystal Palace souhaite que Jean-Philippe Mateta « joue un rôle plus important dans l’équipe cette saison, et Dougie Freedman croit en lui ». Présent à Londres depuis 2020, en prêt d’abord, le joueur passé par Mayence avait de sérieuses touches en Allemagne, puisque Dortmund et Leipzig se sont positionnés sur le dossier d’après Bild. Mais comme pour Michael Olise, pisté avec insistance par Chelsea avant de prolonger, Crystal Palace a fait le nécessaire pour garder Jean-Philippe Mateta.

Les supporters britanniques vont pouvoir redonner de la voix en son honneur.

Mateta plante un triplé et délivre Palace en League Cup